AIX

AiXovia est un écosystème financier basé sur Solana qui s'appuie sur un modèle d'intelligence hybride unique pour fournir des signaux de trading alimentés par l'IA, à destination des traders des cryptomonnaies et des utilisateurs de la DeFi en quête d'un avantage vérifiable sur des marchés volatils.

Nom de la cryptomonnaieAIX

ClassementNo.3481

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale100,000,000

Offre totale99,999,989.148041565

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique51.257963,2025-07-23

Prix le plus bas2.6605668343705937,2025-07-21

Blockchain publiqueSOL

AiXovia est un écosystème financier basé sur Solana qui s'appuie sur un modèle d'intelligence hybride unique pour fournir des signaux de trading alimentés par l'IA, à destination des traders des cryptomonnaies et des utilisateurs de la DeFi en quête d'un avantage vérifiable sur des marchés volatils.

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

