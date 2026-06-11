Qu’est-ce qu’aiPump ?

aiPump est la première plateforme permettant la création et le lancement équitable d’agents alimentés par l’intelligence artificielle sur Solana, Base et Ethereum. Ces agents fonctionnent de manière autonome sur des plateformes numériques telles que X, Telegram, les chatbots et les portefeuilles web3, offrant ainsi engagement et utilité. Ils disposent également de tokens associés pour leur propriété et leur monétisation.

En quoi aiPump se distingue-t-il ?

aiPump se démarque comme une plateforme où les utilisateurs peuvent lancer des agents IA similaires à Pump Fun, mais spécifiquement pour l’IA. Elle propose des fonctionnalités telles que les agents Twitter IA, les agents Telegram IA, la preuve de conscience et les chatbots vidéo IA.

À quoi peut servir aiPump ?

aiPump peut être utilisée pour créer et lancer équitablement des agents alimentés par l’intelligence artificielle sur diverses plateformes blockchain, permettant ainsi des interactions autonomes sur les réseaux sociaux et d’autres plateformes numériques. Elle permet également la monétisation de ces agents grâce à des tokens associés.

Quel est le prix actuel de aiPump ?

Le prix en direct de aiPump (AIPUMP) est de €0.000029106526935915000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne aiPump sur le marché ?

aiPump occupe actuellement le rang n°9005 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €12184.854906105180000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de AIPUMP ?

L'offre en circulation de AIPUMP est de 418666741.95 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour aiPump ?

Durant les dernières 24 heures, aiPump a échangé dans une fourchette comprise entre €0.00002909801874330000 (plus bas sur 24 heures) et €0.000126219037443525000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point aiPump est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

aiPump a atteint un plus haut historique de €0.034645989934533510000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.00002909801874330000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de AIPUMP est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour aiPump ?

La variation actuelle du prix de -67.68% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agent Launchpad,AI Framework,DeFAI. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.