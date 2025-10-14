Le prix en temps réel de AdEx est aujourd'hui de 0.0992 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ADX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ADX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de AdEx est aujourd'hui de 0.0992 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de ADX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix ADX facilement sur MEXC maintenant.

Logo de AdEx

Cours AdEx(ADX)

Graphique du prix de AdEx (ADX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 19:27:49 (UTC+8)

Informations sur le prix de AdEx (ADX) en USD

Le prix en temps réel de AdEx (ADX) est de $ 0.0992. Au cours des dernières 24 heures, ADX a évolué entre un minimum de $ 0.0969 et un maximum de $ 0.1086, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ADX est $ 3.708280086517334, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.034879632974.

En termes de performance à court terme, ADX a évolué de +1.84% au cours de la dernière heure, -2.46% sur 24 heures et de -8.32% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

La capitalisation boursière actuelle de AdEx est de $ 14.67M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 21.25K. L'offre en circulation de ADX est de 147.90M, avec une offre totale de 150000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.88M.

Historique du prix de AdEx (ADX) en USD

Suivez la variation du prix de AdEx aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.002499-2.46%
30 jours$ -0.0309-23.76%
60 jours$ -0.047-32.15%
90 jours$ +0.0392+65.33%
Variation du prix de AdEx aujourd'hui

Aujourd'hui, ADX a enregistré une variation de $ -0.002499 (-2.46%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de AdEx sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0309 (-23.76%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de AdEx

En élargissant la vue à 60 jours, ADX a constaté une variation de $ -0.047 (-32.15%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de AdEx sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.0392 (+65.33%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de AdEx (ADX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de AdEx.

Qu'est-ce que AdEx (ADX)

AURA is your personal AI agent, making it easier than ever to stay ahead in Web3. It keeps an eye on the market, recommends opportunities, and executes actions on your behalf - all based on your onchain activity and risk profile. Whether it’s finding the best lending protocols, claiming airdrops, minting NFTs, or maximizing your DeFi yield, AURA does the heavy lifting so you don’t have to. AURA’s AI agent framework can also provide personalized strategies and automation across Web3 apps and wallets, further enhancing user experience.

AdEx est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en AdEx. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de ADXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le AdEx sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de AdEx fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de AdEx (USD)

Combien vaudra AdEx (ADX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs AdEx (ADX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour AdEx.

Consultez la prévision de prix de AdEx maintenant !

Tokenomics de AdEx (ADX)

Comprendre la tokenomics de AdEx (ADX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token ADX !

Guide d'achat de AdEx (ADX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du AdEx? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du AdEx. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

ADX en devises locales

Ressources de AdEx

Pour une compréhension plus approfondie de AdEx, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de AdEx
Explorateur de blocs

Combien vaut AdEx (ADX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de ADX en USD est de 0.0992 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de ADX à USD ?
Le prix actuel de ADX en USD est $ 0.0992. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de AdEx ?
La capitalisation boursière de ADX est de $ 14.67M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de ADX ?
L'offre en circulation de ADX est de 147.90M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de ADX ?
ADX a atteint un prix ATH de 3.708280086517334 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de ADX ?
ADX a vu un prix ATL de 0.034879632974 USD.
Quel est le volume de trading de ADX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour ADX est de $ 21.25K USD.
Est-ce que ADX va augmenter cette année ?
ADX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de ADX pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 19:27:49 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur AdEx (ADX)

Temps (UTC+8)TypeInformation
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

