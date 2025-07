Informations sur AlphBanX (ABX)

AlphBanX is a decentralized ecosystem designed to empower users by providing flexible, efficient, and innovative tools for borrowing, staking, and maintaining stability in the Alephium ecosystem.

Site officiel : https://www.alphbanx.com/ Livre blanc : https://alphbanx.gitbook.io/alphbanx/documentation Explorateur de blocs : https://explorer.alephium.org/addresses/258k9T6WqezTLdfGvHixXzK1yLATeSPuyhtcxzQ3V2pqV