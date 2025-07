Informations sur AI Nexus (A1X)

AI Nexus is an online infrastructure project that enables users to create digital twins, build unique virtual spaces with AI tools, play and create games with AI and organize contests and events.

Site officiel : https://www.ainexus.ltd Livre blanc : https://ainexus.b-cdn.net/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://explorer.multiversx.com/tokens/A1X-0d446d