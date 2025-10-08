Informations sur le prix de 401K (401K) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00474828$ 0.00474828 $ 0.00474828 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.20% Changement de prix (1J) -5.76% Variation du prix (7 j) -4.52% Variation du prix (7 j) -4.52%

Le prix en temps réel de 401K (401K) est de --. Au cours des dernières 24 heures, 401K a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 401K est $ 0.00474828, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, 401K a évolué de -0.20% au cours de la dernière heure, -5.76% sur 24 heures et de -4.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour 401K (401K)

Capitalisation boursière $ 51.40K$ 51.40K $ 51.40K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 51.40K$ 51.40K $ 51.40K Offre en circulation 958.27M 958.27M 958.27M Offre totale 958,267,170.6274871 958,267,170.6274871 958,267,170.6274871

La capitalisation boursière actuelle de 401K est de $ 51.40K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 401K est de 958.27M, avec une offre totale de 958267170.6274871. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 51.40K.