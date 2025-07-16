Introduction aux zones de trading au comptant sur MEXC

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes
Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép
TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr
TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s
Le marché des cryptomonnaies est volatil : les prix peuvent fluctuer brutalement et même de légers retards peuvent entraîner des occasions manquées ou des pertes inutiles. Un ordre stop-limit est un o
La gestion des positions est un concept que tout trader devrait connaître. Elle consiste à allouer des fonds à différents types de cryptomonnaies en fonction d'une proportion du total des fonds dispon
Dans le marché des cryptomonnaies, les ordres Limit sont un mécanisme de trading essentiel, permettant aux investisseurs de contrôler avec précision le prix d'exécution de leurs ordres.1. Qu'est-ce qu
Dans le trading au comptant de cryptomonnaies, au-delà de l'analyse des prix et du choix des stratégies, comprendre et respecter les règles du marché et de la plateforme de trading est tout aussi cruc