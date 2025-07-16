Vous pouvez rapidement trouver les tokens que vous souhaitez trader au comptant en recherchant leurs noms. Le trading au comptant sur MEXC est divisé en plusieurs sections, notamment la Zone PrincipalVous pouvez rapidement trouver les tokens que vous souhaitez trader au comptant en recherchant leurs noms. Le trading au comptant sur MEXC est divisé en plusieurs sections, notamment la Zone Principal
Apprentissage/Guide du débutant/Spot/Introductio...nt sur MEXC

Introduction aux zones de trading au comptant sur MEXC

16 juillet 2025MEXC
0m
Partager sur
#Spot#Concepts de base
XYZ.Trades
TRADER$0.0000743-1.58%
Lagrange
LA$0.32092+10.29%
Simons Cat
CAT$0.000006344-1.47%
Memecoin
MEME$0.001801+1.40%
ZKsync
ZK$0.0409+0.61%

Vous pouvez rapidement trouver les tokens que vous souhaitez trader au comptant en recherchant leurs noms. Le trading au comptant sur MEXC est divisé en plusieurs sections, notamment la Zone Principale, la Innovation Zone, la Assessment Zone, ainsi que les catégories MEME, ZK et Arbitrum. À l'exception des trois premières, les autres sections sont nommées en fonction des tendances actuelles et des types de tokens.

Quelles sont les différences entre la Zone Principale, la Innovation Zone et la Assessment Zone ?




① Zone Principale
La Zone Principale contient des tokens bien établis. Il s'agit principalement de cryptomonnaies grand public dotées de projets plus matures, d'une capitalisation boursière plus élevée et de volumes de trading importants. Parmi les tokens les plus courants dans cette zone figurent BTC, ETH et MX.

② Innovation Zone
La Innovation Zone met en avant principalement des projets émergents. Par rapport à la Zone Principale, les tokens dans la Innovation Zone présentent souvent une volatilité plus élevée et un risque accru. Il est recommandé d'agir avec prudence et de mener des recherches approfondies avant de trader dans la Innovation Zone.



③ Assessment Zone
Les projets dans la Assessment Zone sont généralement des inscriptions non initiales, incluant des projets en phase de démarrage qui répondent à un certain seuil d'utilisateurs et ont été recommandés par la communauté pour être cotés. Certains projets en phase de démarrage dans la Assessment Zone peuvent encore nécessiter du temps et des tests sur le marché. Les prix des tokens dans cette zone peuvent être très volatils, il est donc conseillé aux utilisateurs de faire preuve de prudence et d'être conscients des risques potentiels de délisting lorsqu'ils achètent à un prix élevé. L'image ci-dessous présente les tokens cotés dans la Assessment Zone.


Veuillez noter que les tokens dans la Assessment Zone sont régulièrement évalués. Après leur entrée dans la Assessment Zone, les tokens font l'objet d'une période d'évaluation de 60 jours. S'ils réussissent l'évaluation, ils seront transférés dans la Innovation Zone. En revanche, s'ils échouent, le token sera delisté.

Remarque :
  • Si le projet affiche de bonnes performances globales avant la fin de la période d'évaluation, MEXC le retirera de la Assessment Zone et le transférera dans la Innovation Zone une fois l'évaluation terminée.
  • Si le projet ne montre pas d'amélioration effective avant la fin de la période d'évaluation, MEXC ajoutera une étiquette d'avertissement « ST » aux paires de trading concernées et lancera le processus de délisting. Pour plus de détails, veuillez consulter les Règles d'avertissement ST.
  • Si un projet déclenche les Règles d'avertissement « ST » pendant la période d'évaluation, l'évaluation sera interrompue prématurément. MEXC ajoutera alors une étiquette d'avertissement « ST » aux paires de trading concernées et lancera le processus de délisting.
  • La période d'évaluation pour les projets déplacés dans la Assessment Zone est de 30 jours, tandis que la période d'évaluation pour les projets initialement listés dans la Assessment Zone est de 60 jours.


Articles populaires

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Articles connexes

Guide pour débutants : qu'est-ce qu'un ordre Stop-Limit et comment le définir sur MEXC pour sécuriser ses gains et éviter les pertes

Guide pour débutants : qu'est-ce qu'un ordre Stop-Limit et comment le définir sur MEXC pour sécuriser ses gains et éviter les pertes

Le marché des cryptomonnaies est volatil : les prix peuvent fluctuer brutalement et même de légers retards peuvent entraîner des occasions manquées ou des pertes inutiles. Un ordre stop-limit est un o

Comment gérer les positions au comptant

Comment gérer les positions au comptant

La gestion des positions est un concept que tout trader devrait connaître. Elle consiste à allouer des fonds à différents types de cryptomonnaies en fonction d'une proportion du total des fonds dispon

Ordres Limit : la clé pour trader intelligemment

Ordres Limit : la clé pour trader intelligemment

Dans le marché des cryptomonnaies, les ordres Limit sont un mécanisme de trading essentiel, permettant aux investisseurs de contrôler avec précision le prix d'exécution de leurs ordres.1. Qu'est-ce qu

Guide des règles de trading de MEXC pour un trading au comptant efficace

Guide des règles de trading de MEXC pour un trading au comptant efficace

Dans le trading au comptant de cryptomonnaies, au-delà de l'analyse des prix et du choix des stratégies, comprendre et respecter les règles du marché et de la plateforme de trading est tout aussi cruc

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus