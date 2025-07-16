Comment gérer les positions au comptant

La gestion des positions est un concept que tout trader devrait connaître. Elle consiste à allouer des fonds à différents types de cryptomonnaies en fonction d'une proportion du total des fonds disponibles. Par exemple, si vous disposez de 10,000 USDT et que vous affectez 3,000 USDT à BTC, 3,000 USDT à ETH, 2,000 USDT à MX et 2,000 USDT à USDT, votre position totale s'élève à 10,000 USDT, répartie à 30 % en BTC, 30 % en ETH, 20 % en MX et 20 % en USDT.





Cet exemple simple ne couvre pas l'ensemble des facteurs à considérer avant d'entrer sur le marché, tels que la quantité de position, la taille des trades, les attentes en matière de risque et les conditions de sortie. La préparation d'un plan de gestion des positions est essentielle pour minimiser les risques.









① Une bonne gestion des positions permet de réduire le risque

Dans le processus d'investissement, une gestion adéquate des positions est cruciale. La gestion des positions détermine la répartition et la taille de vos positions, lesquelles influent directement sur le risque et les rendements de vos investissements. Une taille de position adéquate et une allocation appropriée peuvent réduire le risque, tandis qu'une taille de position inappropriée et une répartition unique peuvent l'accroître.





② Éliminez l'interférence émotionnelle

Établir à l'avance un plan de gestion des positions et s'y conformer permet d'éliminer l'interférence émotionnelle. Le marché des cryptomonnaies est extrêmement volatil, et les traders expérimentés utilisent souvent les actualités pour créer un engouement et provoquer d'importantes fluctuations. Si vous décidiez de trader en vous basant sur vos émotions dans de telles circonstances, cela pourrait entraîner des pertes. Toutefois, suivre un plan de gestion des positions préétabli permet de réduire efficacement les pertes engendrées par le trading émotionnel.









Des techniques de gestion des positions performantes permettent aux investisseurs de maîtriser les risques et de maximiser les rendements de leurs investissements. Voici quelques conseils pratiques en matière de gestion des positions :





1. Ajustez la taille de votre position en fonction des conditions du marché

Vous devez procéder à une évaluation raisonnable des tendances actuelles du marché. Si la majorité des cryptomonnaies est en hausse, le marché peut être en phase haussière (« bull market ») et vous pouvez augmenter la taille de vos positions de manière appropriée. À l'inverse, si la plupart des actifs sont en baisse, le marché peut être en phase baissière (« bear market ») et vous pouvez réduire la taille de vos positions. Toutefois, veillez à maîtriser l'allocation de vos positions et évitez d'investir l'intégralité de vos fonds dans un seul actif.





2. Choisissez des cibles d'investissement appropriées et répartissez vos positions en conséquence

Les cryptomonnaies peuvent être classées selon leur capitalisation boursière en trois catégories : cryptomonnaies à grande capitalisation, à moyenne capitalisation et à faible capitalisation. Les cryptomonnaies à grande capitalisation possèdent une capitalisation totale dépassant 10 milliards de dollars, celles à moyenne capitalisation se situent entre 1 et 10 milliards de dollars, tandis que celles à faible capitalisation affichent une capitalisation inférieure à 1 milliard de dollars. En général, les cryptomonnaies à grande capitalisation présentent une volatilité plus faible, celles à moyenne capitalisation se situent entre les deux, et celles à faible capitalisation tendent à être plus volatiles. En règle générale, une volatilité plus élevée est associée à un potentiel de rendement plus important ainsi qu'à des risques accrus. Vous pouvez donc allouer vos positions de manière raisonnable en fonction des caractéristiques de chaque catégorie, par exemple en attribuant 60 % aux cryptomonnaies à grande capitalisation, 30 % à celles à moyenne capitalisation, et 10 % à celles à faible capitalisation.





3. Effectuez la gestion des risques de votre compte

Déterminez votre tolérance au risque, car elle varie d'une personne à l'autre. Les personnes agressives peuvent avoir une tolérance au risque plus élevée et être prêtes à accepter davantage de pertes sur leurs trades. En général, les traders expérimentés cherchent à limiter leurs pertes sur le trading au comptant à un certain pourcentage, par exemple 2 %. Cela signifie que la perte totale sur un seul trade ne devrait pas dépasser 2 % du capital total.





4. Élaborez un plan de trading et mettez-le en œuvre étape par étape

Après avoir déterminé les trois facteurs clés mentionnés ci-dessus, vous devez élaborer votre plan de gestion des positions. Celui-ci comprendra spécifiquement les étapes suivantes : ① La taille de votre position et votre cible d'investissement ② La taille spécifique de chaque position pour différents objectifs d'investissement ③ Vos conditions d'entrée ④ Vos réglages de stop-loss, liés à la gestion des risques ⑤ Vos conditions pour ajouter ou réduire des positions ⑥ Les conditions pour une sortie complète.





Avertissement : le trading de cryptomonnaies comporte des risques importants. Les informations fournies ici ne constituent ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal, juridique, financier ou comptable, et ne représentent pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn a pour seul objectif de fournir des informations et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et d'investir prudemment. Toutes les décisions d'investissement reposent sur votre propre analyse.