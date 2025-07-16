Différents types d'ordres au comptant





La plateforme MEXC offre quatre types d'ordres au comptant : ordres Limit, ordres Market, ordres Stop-Limit et ordres OCO (one-cancels-the-other).













Avec les ordres Limit, les utilisateurs peuvent définir le prix de l'ordre, et ceux-ci seront exécutés au prix spécifié ou à un prix plus avantageux.





Lorsqu'un ordre Limit est placé, s'il existe des ordres dans le carnet d'ordres correspondant au prix spécifié par l'utilisateur, l'ordre sera exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Si aucun ordre correspondant n'est présent, l'ordre Limit restera dans le carnet jusqu'à son exécution éventuelle ou son annulation par l'utilisateur.





Utilisons MX comme exemple :





Imaginez que vous possédez actuellement 10 MX sur votre compte. Le prix du marché actuel pour 1 MX est de 2.94 USDT, et vous envisagez de vendre vos 10 MX à un prix de 3 USDT chacun.





Sous la ligne K, dans l'onglet « Spot », sélectionnez [Limit]. Dans la section de droite, saisissez le prix de vente (3 USDT) dans le champ [Prix] ainsi que la quantité à vendre (10 MX) dans le champ [Montant]. Vous constaterez que cet ordre aboutit à un montant total de transaction de 30 USDT. Cliquez ensuite sur [Vendre MX] pour finaliser l'ordre Limit de vente de vos MX.





Si vous envisagez d'acheter des MX, dans la section de gauche, saisissez votre prix d'achat et la quantité à acheter dans les champs [Prix] et [Montant]. Cliquez ensuite sur [Acheter MX] et attendez que l'ordre Limit soit exécuté.









En raison du prix actuel du marché de MX à 2.94 USDT et du manque de liquidité à 3 USDT sur le marché, l'exécution de l'ordre Limit pourrait prendre un certain temps.





Pendant la période d'attente, si vous décidez de ne plus attendre, vous pouvez cliquer sur [Annuler] pour interrompre la transaction. En attendant l'exécution de l'ordre Limit, vos MX seront verrouillés et ne pourront pas être utilisés pour d'autres activités de trading. Une fois que vous cliquez sur [Annuler] pour l'ordre, les MX verrouillés seront libérés, les rendant à nouveau disponibles pour d'autres opérations de trading.













L'ordre Market permet aux utilisateurs d'exécuter rapidement des transactions au prix actuel du marché. Avec les ordres Market, il n'est pas nécessaire de définir un prix, l'utilisateur doit seulement spécifier la quantité.





Il est important de noter que lorsque les prix du marché sont très volatils, l'utilisation d'un ordre Market peut entraîner un prix d'exécution final différent du prix initial affiché. Par exemple, si le prix actuel de MX est de 2.94 USDT et que vous placez un ordre Market pour 294 USDT afin d'acheter 100 MX, le prix peut fluctuer entre le moment où vous cliquez pour acheter et l'exécution de l'ordre, ce qui peut entraîner une quantité finale de MX différente de 100.





Prenons l'exemple de MX pour illustrer comment placer un ordre Market :





Imaginez que vous souhaitez vendre 10 MX au prix du marché. Cliquez sur [Spot] et sélectionnez [Market]. Dans la section de droite, entrez la quantité à vendre (10 MX) dans le champ [Montant], puis cliquez sur [Vendre MX] pour placer l'ordre Market de vente.





Si vous souhaitez acheter des MX au prix du marché, dans la section de gauche, entrez le montant de USDT que vous souhaitez dépenser dans le champ [Montant], puis cliquez sur [Acheter MX] pour placer l'ordre Market d'achat.









Les ordres Market sont fréquemment utilisés par les traders qui recherchent une entrée ou une sortie rapide, car ils peuvent être exécutés instantanément au prix du marché.









Les ordres Stop-Limit permettent aux utilisateurs de définir des prix de déclenchement ainsi que des montants et des quantités d'achat ou de vente. Lorsque le prix du marché atteint le prix de déclenchement, le système place un ordre Limit au prix spécifié.





Comme d'habitude, prenons l'exemple de MX :





Imaginez que le prix actuel du marché de MX est de 2.94 USDT et que vous anticipez une poursuite de la hausse après avoir dépassé 3 USDT. Vous souhaitez donc vendre les 10 MX que vous possédez à un prix de 3.5 USDT.





Dans l'onglet « Spot », sélectionnez [Stop-Limit]. Dans la section de droite, entrez le prix de déclenchement (3 USDT) dans le champ [Prix de déclenchement], le prix de vente (3.5 USDT) dans le champ [Prix], et la quantité à vendre (10 MX) dans le champ [Montant]. Cliquez ensuite sur [Vendre MX] pour placer l'ordre Stop-Limit.









En attendant l'exécution de l'ordre, vos MX seront gelés et ne pourront pas être utilisés pour d'autres activités de trading. À tout moment avant l'exécution de l'ordre, vous avez la possibilité d'annuler l'ordre en cliquant sur [Annuler].









De la même manière, si vous anticipez que le prix de MX continuera de baisser après être passé sous, par exemple, 2.8 USDT, et que cela représente une opportunité pour acheter à un prix plus bas, vous pouvez choisir d'utiliser l'ordre Stop-Limit sur la gauche. Définissez le prix de déclenchement correspondant ainsi que le prix d'achat et la quantité. Lorsque le prix du marché atteint le prix de déclenchement, l'ordre sera placé dans le carnet d'ordres.





Si vous souhaitez en savoir plus sur les ordres Stop-Limit, vous pouvez les consulter ici : What is a Stop-Limit Order?









Un ordre OCO (One-Cancels-the-Other) combine un ordre TP/SL et un ordre Limit en un seul ordre OCO pour son placement. Si l'ordre TP/SL est déclenché ou si l'ordre Limit est exécuté, entièrement ou partiellement, l'autre ordre est automatiquement annulé. Si l'un des ordres est annulé manuellement, l'ordre correspondant est également annulé simultanément.





Les ordres OCO peuvent aider à obtenir de meilleurs prix d'exécution lorsque l'achat ou la vente est garanti. En trading spot, les investisseurs qui souhaitent placer simultanément un ordre TP/SL avec un ordre Limit peuvent utiliser cette stratégie de trading.





Au moment de la rédaction, les ordres OCO ne sont pris en charge que pour certains tokens, dont le BTC. Prenons BTC comme exemple :





Supposons que le prix actuel de BTC soit de 43,400 $ et que vous souhaitiez acheter lorsque le prix baisse à 41,000 $. Cependant, si le prix du BTC continue de monter et que vous pensez qu'après avoir dépassé 45,000 $, il poursuivra sa hausse, vous souhaitez pouvoir acheter lorsqu'il atteint 45,500 $.





Sur la page de trading de BTC, dans la section « Spot », cliquez sur [ᐯ] à côté de « Stop-limit » et sélectionnez [OCO]. Dans la section de gauche, entrez 41,000 dans le champ [Limit], 45,000 dans le champ [Prix de déclenchement] et 45,500 dans le champ [Prix]. Ensuite, saisissez la quantité à acheter dans le champ [Montant] et cliquez sur [Acheter BTC] pour placer l'ordre.









En intégrant les ordres OCO dans leur stratégie de trading au comptant, les investisseurs peuvent définir simultanément des prix de déclenchement pour TP/SL ainsi qu'un prix Limit, sans avoir à configurer deux ordres distincts. Cela permet de gagner du temps et de simplifier le processus, améliorant ainsi l'efficacité du trading. Si vous souhaitez en savoir plus sur les ordres OCO (One-Cancels-the-Other), vous pouvez les consulter ici : What is a One-Cancels-the-Other (OCO) Order ?









Pour consulter votre historique des ordres, cliquez sur [Ordres] dans le coin supérieur droit du site officiel de MEXC, puis sélectionnez [Ordres au comptant]. Vous pourrez ainsi accéder à l'ensemble de vos enregistrements d'ordres et de transactions en trading au comptant.



