TAKE

OVERTAKE construit la prochaine génération de marketplace d'actifs gaming sur Sui, conçue pour apporter plus de 55 milliards $ de liquidités d'actifs gaming Web2 on-chain. Notre mission est de réparer l'infrastructure défaillante de propriété et de paiement dans le gaming, en commençant par l'escrow on-chain et la co-propriété forcée, puis en permettant une propriété vérifiée et immuable des actifs gaming grâce à des intégrations directes avec les studios.

Nom de la cryptomonnaieTAKE

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSUI

IntroductionOVERTAKE construit la prochaine génération de marketplace d'actifs gaming sur Sui, conçue pour apporter plus de 55 milliards $ de liquidités d'actifs gaming Web2 on-chain. Notre mission est de réparer l'infrastructure défaillante de propriété et de paiement dans le gaming, en commençant par l'escrow on-chain et la co-propriété forcée, puis en permettant une propriété vérifiée et immuable des actifs gaming grâce à des intégrations directes avec les studios.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.