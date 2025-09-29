Dans le trading au comptant de cryptomonnaies, au-delà de l'analyse des prix et du choix des stratégies, comprendre et respecter les règles du marché et de la plateforme de trading est tout aussi crucDans le trading au comptant de cryptomonnaies, au-delà de l'analyse des prix et du choix des stratégies, comprendre et respecter les règles du marché et de la plateforme de trading est tout aussi cruc
Apprentissage/Guide du débutant/Spot/Guide des r...nt efficace

Guide des règles de trading de MEXC pour un trading au comptant efficace

29 septembre 2025MEXC
0m
Partager sur
#Basique#Spot#Débutants
Lagrange
LA$0.32067+8.98%
Whalebit
CES$2.576+17.62%
Eclipse
ES$0.09892+2.19%
USDCoin
USDC$0.999-0.04%
Bitcoin
BTC$114,363.98+1.04%


Dans le trading au comptant de cryptomonnaies, au-delà de l'analyse des prix et du choix des stratégies, comprendre et respecter les règles du marché et de la plateforme de trading est tout aussi crucial. Pour les utilisateurs de MEXC, chaque paire de trading ne se limite pas à ses propres mouvements de prix : elle est également soumise à un ensemble précis de règles d'ordres, incluant la quantité minimale d'un ordre, la variation minimale de prix, la valeur minimale d'un ordre et le nombre maximal d'ordres ouverts pour différents types d'ordres. Sans la connaissance de ces règles, les traders risquent de voir leurs ordres échouer à des moments critiques et de manquer des opportunités de marché.

1. Que sont les règles de trading du marché ?


Lors du trading au comptant sur MEXC, chaque paire de trading dispose de son propre ensemble de règles. Ces règles couvrent notamment la quantité minimale d'un ordre, la variation minimale de prix et la valeur totale minimale d'un ordre.

Puisque les différentes paires de trading sont listées sur différents marchés au comptant (tels que USDT, USDC, BTC ou ETH), les utilisateurs de MEXC doivent comprendre et respecter les règles spécifiques du marché sur lequel ils tradent. Autrement, les ordres qui ne respectent pas les exigences risquent de ne pas être exécutés.

*BTN-Trader au comptant sur MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/fr-FR/exchange/BTC_USDT*

2. Principaux types de marchés de trading


Sur MEXC, les principaux marchés de trading au comptant incluent :
  • Marché USDT : paires de trading en USDT. Par exemple, BTC/USDT signifie trader du BTC contre de l'USDT.
  • Marché ETH : paires de trading en ETH. Par exemple, MX/ETH signifie trader du MX contre de l'ETH.
  • Marché BTC : paires de trading en BTC. Par exemple, MX/BTC signifie trader du MX contre du BTC.
  • Marché USDC : paires de trading en USDC. Par exemple, ETH/USDC signifie trader de l'ETH contre de l'USDC.
  • Marché USDE : paires de trading en USDE. Par exemple, SOL/USDE signifie trader du SOL contre de l'USDE.
  • Marché EUR : paires de trading en EUR. Par exemple, BTC/EUR signifie trader du BTC contre de l'EUR.
  • Marché BRL : paires de trading en BRL. Par exemple, BTC/BRL signifie trader du BTC contre du BRL.

3. Quelles sont les conditions d'ordres ? Lesquelles sont essentielles à connaître ?


3.1 Quantité minimale d'un ordre


La quantité minimale d'un ordre correspond au nombre minimum de tokens requis lors du placement d'un ordre.

Sur MEXC, vous pouvez acheter ou vendre des cryptomonnaies à travers n'importe quelle paire de trading. Toutefois, chaque ordre doit respecter l'exigence de quantité minimale ; dans le cas contraire, il ne sera pas exécuté. Une fois l'ordre placé avec succès, il sera pris en compte et exécuté par le système.

3.2 Variation minimale de quantité


La variation minimale de quantité correspond à la plus petite unité par laquelle la quantité d'un ordre peut être ajustée pour une paire de trading donnée. En d'autres termes, elle définit la précision des changements de quantité. Par exemple, si la variation minimale de quantité pour une paire de trading est de 0,01, alors la quantité d'un ordre ne peut être augmentée ou diminuée que par multiples de 0,01.

3.3 Variation minimale de prix


La variation minimale de prix correspond à la plus petite unité par laquelle le prix d'une paire de trading peut être ajusté, exprimée dans la devise de cotation de ce marché.

Par exemple, pour la paire MX/USDT, si la variation minimale de prix est de 0,1 USDT, alors le prix du MX ne peut fluctuer que par multiples de 0,1 USDT.

3.4 Valeur minimale totale d'un ordre


La valeur minimale totale d'un ordre représente le seuil de base du trading au comptant. Lorsqu'un utilisateur sélectionne une paire de trading et place un ordre d'achat, l'ordre doit atteindre la valeur totale minimale requise pour cette paire avant de pouvoir entrer dans le processus de matching.

Les valeurs minimales par ordre dans chaque marché sont les suivantes :
  • Marché USDT : 1 USDT par ordre
  • Marché ETH : 0,0001 ETH par ordre
  • Marché BTC : 0,000005 BTC par ordre
  • Marché USDC : 5 USDC par ordre
  • Marché TUSD : 5 TUSD par ordre
  • Marché BUSD : 5 BUSD par ordre

3.5 Montant maximal par ordre au marché


Actuellement, le trading au comptant sur MEXC prend en charge quatre types d'ordres : ordres Limit, ordres Market, ordres Stop-Limit et ordres OCO. Lorsqu'un ordre Market est placé, un montant maximal autorisé par ordre est imposé. Cette restriction permet de prévenir des fluctuations excessives de prix et d'assurer la stabilité du marché. Pour plus de détails sur les types d'ordres au comptant, veuillez consulter notre article « Différents types d'ordres au comptant ».

3.6 Quantité maximale par ordre Limit


Lors du placement d'un ordre Limit, la plateforme définit une quantité maximale pouvant être placée par ordre. Cette limite permet de réduire les risques liés à des fluctuations extrêmes de prix ou à un manque de liquidité lors du trading.

3.7 Quantité maximale par ordre conditionnel


Les ordres conditionnels (tels que les ordres Stop-Limit) sont également soumis à des limites de quantité maximale une fois qu'un prix de déclenchement est défini. Cette règle vise à éviter que des transactions importantes ne provoquent un choc soudain sur le marché lorsqu'elles sont déclenchées.

4. Avantages de la compréhension des règles de marché


En maîtrisant les règles de marché de MEXC, les traders peuvent non seulement réduire le risque d'échec des ordres liés au non-respect des conditions, mais aussi élaborer des stratégies de trading avec plus de précision.

Par exemple, connaître la variation minimale de prix permet de définir plus efficacement les prix d'achat et de vente, tandis que la compréhension de la valeur minimale d'un ordre évite de manquer des opportunités en raison d'un montant insuffisant.

De plus, pour le trading à fort volume ou à haute fréquence, connaître à l'avance les limites de quantité d'ordres permet d'optimiser le placement des ordres et de minimiser les retards ou le slippage dus aux restrictions du système.

5. Comment éviter les échecs d'ordres sur MEXC


Dans le trading au comptant, en particulier lors de l'exécution d'ordres importants ou à court terme, les ordres peuvent échouer s'ils ne respectent pas les règles de marché. Pour minimiser ce risque, il est recommandé de :
  • Vérifier à l'avance les règles de la paire de trading : sur l'interface de trading MEXC ou dans le Centre d'aide, consultez la quantité minimale d'un ordre, la variation de prix, la valeur minimale d'un ordre et les autres exigences de la paire sélectionnée.
  • Utiliser le service client officiel et les chatbots : avant de trader, confirmez les détails des règles avec le service client de MEXC ou via le chatbot, en particulier lorsque vous tradez sur différents marchés.

*BTN-Essayer le trading au comptant sur MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/fr-FR/exchange/BTC_USDT*

Lectures recommandées :


Divulgation des risques : ce contenu ne constitue pas des conseils en matière d'investissement, de fiscalité, de droit, de finance, de comptabilité, de conseil ou tout autre service connexe, et ne représente pas une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et elles ne constituent pas des conseils en investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques encourus et investir avec prudence. Toutes les décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Articles populaires

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Articles connexes

Qu'est-ce que Launchpad ?

Qu'est-ce que Launchpad ?

MEXC Launchpad est une plateforme innovante d'émission de tokens qui offre un accès garanti à des projets de qualité et à des tokens déjà établis à des prix avantageux. Les utilisateurs peuvent partic

Différents types d'ordres au comptant

Différents types d'ordres au comptant

La plateforme MEXC offre quatre types d'ordres au comptant : ordres Limit, ordres Market, ordres Stop-Limit et ordres OCO (one-cancels-the-other).1. Ordre LimitAvec les ordres Limit, les utilisateurs

Prix de l'indice, prix juste et dernier prix

Prix de l'indice, prix juste et dernier prix

1. Qu'est-ce que le prix de l'indice ?Le prix de l'indice correspond à la moyenne pondérée du prix de l'actif sous-jacent sur les principales plateformes de trading au comptant. Au fur et à mesure que

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus