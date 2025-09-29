Guide des règles de trading de MEXC pour un trading au comptant efficace





Dans le trading au comptant de cryptomonnaies, au-delà de l'analyse des prix et du choix des stratégies, comprendre et respecter les règles du marché et de la plateforme de trading est tout aussi crucial. Pour les utilisateurs de MEXC, chaque paire de trading ne se limite pas à ses propres mouvements de prix : elle est également soumise à un ensemble précis de règles d'ordres, incluant la quantité minimale d'un ordre, la variation minimale de prix, la valeur minimale d'un ordre et le nombre maximal d'ordres ouverts pour différents types d'ordres. Sans la connaissance de ces règles, les traders risquent de voir leurs ordres échouer à des moments critiques et de manquer des opportunités de marché.









Lors du trading au comptant sur MEXC, chaque paire de trading dispose de son propre ensemble de règles. Ces règles couvrent notamment la quantité minimale d'un ordre, la variation minimale de prix et la valeur totale minimale d'un ordre.





Puisque les différentes paires de trading sont listées sur différents marchés au comptant (tels que USDT, USDC, BTC ou ETH), les utilisateurs de MEXC doivent comprendre et respecter les règles spécifiques du marché sur lequel ils tradent. Autrement, les ordres qui ne respectent pas les exigences risquent de ne pas être exécutés.





Sur MEXC, les principaux marchés de trading au comptant incluent :

Marché USDT : paires de trading en USDT. Par exemple, BTC/USDT signifie trader du BTC contre de l'USDT.

Marché ETH : paires de trading en ETH. Par exemple, MX/ETH signifie trader du MX contre de l'ETH.

Marché BTC : paires de trading en BTC. Par exemple, MX/BTC signifie trader du MX contre du BTC.

Marché USDC : paires de trading en USDC. Par exemple, ETH/USDC signifie trader de l'ETH contre de l'USDC.

Marché USDE : paires de trading en USDE. Par exemple, SOL/USDE signifie trader du SOL contre de l'USDE.

Marché EUR : paires de trading en EUR. Par exemple, BTC/EUR signifie trader du BTC contre de l'EUR.

Marché BRL : paires de trading en BRL. Par exemple, BTC/BRL signifie trader du BTC contre du BRL.













La quantité minimale d'un ordre correspond au nombre minimum de tokens requis lors du placement d'un ordre.





Sur MEXC, vous pouvez acheter ou vendre des cryptomonnaies à travers n'importe quelle paire de trading. Toutefois, chaque ordre doit respecter l'exigence de quantité minimale ; dans le cas contraire, il ne sera pas exécuté. Une fois l'ordre placé avec succès, il sera pris en compte et exécuté par le système.









La variation minimale de quantité correspond à la plus petite unité par laquelle la quantité d'un ordre peut être ajustée pour une paire de trading donnée. En d'autres termes, elle définit la précision des changements de quantité. Par exemple, si la variation minimale de quantité pour une paire de trading est de 0,01, alors la quantité d'un ordre ne peut être augmentée ou diminuée que par multiples de 0,01.









La variation minimale de prix correspond à la plus petite unité par laquelle le prix d'une paire de trading peut être ajusté, exprimée dans la devise de cotation de ce marché.





Par exemple, pour la paire MX/USDT , si la variation minimale de prix est de 0,1 USDT, alors le prix du MX ne peut fluctuer que par multiples de 0,1 USDT.









La valeur minimale totale d'un ordre représente le seuil de base du trading au comptant. Lorsqu'un utilisateur sélectionne une paire de trading et place un ordre d'achat, l'ordre doit atteindre la valeur totale minimale requise pour cette paire avant de pouvoir entrer dans le processus de matching.





Les valeurs minimales par ordre dans chaque marché sont les suivantes :

Marché USDT : 1 USDT par ordre

Marché ETH : 0,0001 ETH par ordre

Marché BTC : 0,000005 BTC par ordre

Marché USDC : 5 USDC par ordre

Marché TUSD : 5 TUSD par ordre

Marché BUSD : 5 BUSD par ordre









Actuellement, le trading au comptant sur MEXC prend en charge quatre types d'ordres : ordres Limit, ordres Market, ordres Stop-Limit et ordres OCO. Lorsqu'un ordre Market est placé, un montant maximal autorisé par ordre est imposé. Cette restriction permet de prévenir des fluctuations excessives de prix et d'assurer la stabilité du marché. Pour plus de détails sur les types d'ordres au comptant, veuillez consulter notre article « Différents types d'ordres au comptant ».









Lors du placement d'un ordre Limit, la plateforme définit une quantité maximale pouvant être placée par ordre. Cette limite permet de réduire les risques liés à des fluctuations extrêmes de prix ou à un manque de liquidité lors du trading.









Les ordres conditionnels (tels que les ordres Stop-Limit) sont également soumis à des limites de quantité maximale une fois qu'un prix de déclenchement est défini. Cette règle vise à éviter que des transactions importantes ne provoquent un choc soudain sur le marché lorsqu'elles sont déclenchées.









En maîtrisant les règles de marché de MEXC, les traders peuvent non seulement réduire le risque d'échec des ordres liés au non-respect des conditions, mais aussi élaborer des stratégies de trading avec plus de précision.





Par exemple, connaître la variation minimale de prix permet de définir plus efficacement les prix d'achat et de vente, tandis que la compréhension de la valeur minimale d'un ordre évite de manquer des opportunités en raison d'un montant insuffisant.





De plus, pour le trading à fort volume ou à haute fréquence, connaître à l'avance les limites de quantité d'ordres permet d'optimiser le placement des ordres et de minimiser les retards ou le slippage dus aux restrictions du système.









Dans le trading au comptant, en particulier lors de l'exécution d'ordres importants ou à court terme, les ordres peuvent échouer s'ils ne respectent pas les règles de marché. Pour minimiser ce risque, il est recommandé de :

Vérifier à l'avance les règles de la paire de trading : sur l'interface de trading MEXC ou dans le sur l'interface de trading MEXC ou dans le Centre d'aide , consultez la quantité minimale d'un ordre, la variation de prix, la valeur minimale d'un ordre et les autres exigences de la paire sélectionnée.

Utiliser le service client officiel et les chatbots : avant de trader, confirmez les détails des règles avec le service client de MEXC ou via le chatbot, en particulier lorsque vous tradez sur différents marchés.





