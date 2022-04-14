RAIIN

Raiinmaker est une plateforme d’intelligence artificielle décentralisée où plus de 450 000 utilisateurs répartis dans 190 pays valident des données et contribuent avec leurs propres ensembles d’images et de vidéos pour entraîner l’IA de nouvelle génération — tout en gagnant des récompenses via l’écosystème $RAIIN

Nom de la cryptomonnaieRAIIN

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSEIEVM

Secteur

Réseaux sociaux

