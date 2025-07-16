MOOMOO

La mascotte originale du marché haussier : le meme haussier né sur 4chan, fonçant tête baissée dans chaque marché haussier !

Nom de la cryptomonnaieMOOMOO

ClassementNo.2598

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation777,777,777

Offre maximale777,777,777

Offre totale777,777,777

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.018333257180147427,2025-07-16

Prix le plus bas0.000006680541627001,2025-07-31

Blockchain publiqueSOL

IntroductionLa mascotte originale du marché haussier : le meme haussier né sur 4chan, fonçant tête baissée dans chaque marché haussier !

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.