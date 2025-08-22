Lisätietoja ZELIX-rahakkeesta

ZELIX-rahakkeen hintatiedot

ZELIX-rahakkeen valkoinen paperi

ZELIX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ZELIX-rahakkeen tokenomiikka

ZELIX-rahakkeen hintaennuste

ZELIX-logo

ZELIX – hinta (ZELIX)

Ei listattu

1ZELIX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ZELIX (ZELIX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:55:52 (UTC+8)

ZELIX (ZELIX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00178273
$ 0.00178273$ 0.00178273

$ 0
$ 0$ 0

+1.65%

-2.52%

+11.30%

+11.30%

ZELIX (ZELIX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ZELIX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ZELIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00178273, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ZELIX on muuttunut +1.65% viimeisen tunnin aikana, -2.52% 24 tunnin aikana ja +11.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ZELIX (ZELIX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 98.50K
$ 98.50K$ 98.50K

--
----

$ 174.55K
$ 174.55K$ 174.55K

5.64B
5.64B 5.64B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ZELIX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 98.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ZELIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.64B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 174.55K.

ZELIX (ZELIX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ZELIX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ZELIX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana ZELIX – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana ZELIX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.52%
30 päivää$ 0-10.20%
60 päivää$ 0+1.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on ZELIX (ZELIX)

ZELIX is a decentralized Multi-metaverse. ZELIX is a link that integrates or expands all members of the metaverse community. ZELIX team will build a multi-metaverse to integrate various metaverse. ZELIX team will build game, economy, culture, and communication platform in ZELIX metaverse using technologies of ZELIX team's VR (virtual reality) and AR (augmented reality) production know-how, facial recognition technology, and VR game to provide users more advanced experience In addition, instead of staying in one metaverse world, it is linked with several metaverses. You will be able to enjoy a variety of content. A myriad of NFT LANDs over ZELIX Metaverse, NFTs which users are making, and materials required for production, all are deeply and sophisticatedly interconnected with ZELIX Metaverse economic activities, and just like in reality, users engaged in the activities can receive rewards which can generate profits. ZELIX Metaverse is not a place where assets are merely consumed but it also offers luxurious environment where you can acquire assets through the Metaverse activities.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ZELIX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ZELIX (ZELIX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ZELIX (ZELIX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ZELIX-rahakkeelle.

Tarkista ZELIX-rahakkeen hintaennuste nyt!

ZELIX paikallisiin valuuttoihin

ZELIX (ZELIX) -rahakkeen tokenomiikka

ZELIX (ZELIX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ZELIX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ZELIX (ZELIX)”

Paljonko ZELIX (ZELIX) on arvoltaan tänään?
ZELIX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ZELIX-USD-parin nykyinen hinta?
ZELIX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ZELIX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ZELIX markkina-arvo on $ 98.50K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ZELIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ZELIX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.64B USD.
Mikä oli ZELIX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ZELIX saavutti ATH-hinnaksi 0.00178273 USD.
Mikä oli ZELIX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ZELIX-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ZELIX-rahakkeen treidausvolyymi?
ZELIX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ZELIX tänä vuonna korkeammalle?
ZELIX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ZELIX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.