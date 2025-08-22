Lisätietoja XTP-rahakkeesta

XTP-rahakkeen hintatiedot

XTP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

XTP-rahakkeen tokenomiikka

XTP-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

XTP-logo

XTP – hinta (XTP)

Ei listattu

1XTP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00063259
$0.00063259$0.00063259
+4.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen XTP (XTP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:45:09 (UTC+8)

XTP (XTP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.402555
$ 0.402555$ 0.402555

$ 0
$ 0$ 0

-6.74%

+4.94%

-0.31%

-0.31%

XTP (XTP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana XTP on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XTP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.402555, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XTP on muuttunut -6.74% viimeisen tunnin aikana, +4.94% 24 tunnin aikana ja -0.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XTP (XTP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

--
----

$ 6.33M
$ 6.33M$ 6.33M

3.78B
3.78B 3.78B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

XTP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.39M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.78B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.33M.

XTP (XTP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana XTP – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana XTP – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana XTP – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana XTP – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.94%
30 päivää$ 0-19.28%
60 päivää$ 0-29.71%
90 päivää$ 0--

Mikä on XTP (XTP)

Tap offers one-stop services for all cryptocurrency participants, removing financial boundaries by supporting seamless connections with all banks and exchanges. After depositing fiat currency into XTP, users can trade various cryptocurrencies using one app and a single KYC process. Users can also send any crypto asset to anyone, anywhere in the world for free and the asset can be used by the recipient instantly.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

XTP (XTP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

XTP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XTP (XTP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XTP (XTP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XTP-rahakkeelle.

Tarkista XTP-rahakkeen hintaennuste nyt!

XTP paikallisiin valuuttoihin

XTP (XTP) -rahakkeen tokenomiikka

XTP (XTP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XTP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XTP (XTP)”

Paljonko XTP (XTP) on arvoltaan tänään?
XTP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XTP-USD-parin nykyinen hinta?
XTP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XTP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XTP markkina-arvo on $ 2.39M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XTP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.78B USD.
Mikä oli XTP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XTP saavutti ATH-hinnaksi 0.402555 USD.
Mikä oli XTP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XTP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XTP-rahakkeen treidausvolyymi?
XTP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XTP tänä vuonna korkeammalle?
XTP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XTP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:45:09 (UTC+8)

XTP (XTP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.