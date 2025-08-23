Lisätietoja XENO-rahakkeesta

XENOMORPH-logo

XENOMORPH – hinta (XENO)

Ei listattu

1XENO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen XENOMORPH (XENO) -hintakaavio
XENOMORPH (XENO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01050784
$ 0.01050784$ 0.01050784

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.06%

-16.43%

-16.43%

XENOMORPH (XENO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana XENO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XENO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01050784, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XENO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.06% 24 tunnin aikana ja -16.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XENOMORPH (XENO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

--
----

$ 14.70K
$ 14.70K$ 14.70K

997.20M
997.20M 997.20M

997,200,982.245635
997,200,982.245635 997,200,982.245635

XENOMORPH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 14.70K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. XENO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.20M ja sen kokonaistarjonta on 997200982.245635. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 14.70K.

XENOMORPH (XENO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana XENOMORPH – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana XENOMORPH – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana XENOMORPH – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana XENOMORPH – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.06%
30 päivää$ 0-5.10%
60 päivää$ 0+20.99%
90 päivää$ 0--

Mikä on XENOMORPH (XENO)

Xeno Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery. Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms. Core Project Components: AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations. Technological Infrastructure: By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

XENOMORPH (XENO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

XENOMORPH-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XENOMORPH (XENO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XENOMORPH (XENO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XENOMORPH-rahakkeelle.

Tarkista XENOMORPH-rahakkeen hintaennuste nyt!

XENO paikallisiin valuuttoihin

XENOMORPH (XENO) -rahakkeen tokenomiikka

XENOMORPH (XENO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XENO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XENOMORPH (XENO)”

Paljonko XENOMORPH (XENO) on arvoltaan tänään?
XENO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XENO-USD-parin nykyinen hinta?
XENO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XENOMORPH-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XENO markkina-arvo on $ 14.70K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XENO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XENO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.20M USD.
Mikä oli XENO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XENO saavutti ATH-hinnaksi 0.01050784 USD.
Mikä oli XENO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XENO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on XENO-rahakkeen treidausvolyymi?
XENO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko XENO tänä vuonna korkeammalle?
XENO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XENO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
