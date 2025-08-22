Wrapped Ampleforth – hinta (WAMPL)
-0.07%
+1.86%
-18.22%
-18.22%
Wrapped Ampleforth (WAMPL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.64. Viimeisen 24 tunnin aikana WAMPL on vaihdellut alimmillaan $ 2.57 ja korkeimmillaan $ 2.73 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAMPL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 54.43, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.01.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WAMPL on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, +1.86% 24 tunnin aikana ja -18.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Wrapped Ampleforth-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WAMPL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.35M ja sen kokonaistarjonta on 1351142.635689655. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.57M.
Tämän päivän aikana Wrapped Ampleforth – USD -hinta muuttui $ +0.04823934.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped Ampleforth – USD -hinnan muutos oli $ -1.0897619040.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped Ampleforth – USD -hinnan muutos oli $ -0.1938058320.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped Ampleforth – USD -hinnan muutos oli $ -0.717064189740216.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.04823934
|+1.86%
|30 päivää
|$ -1.0897619040
|-41.27%
|60 päivää
|$ -0.1938058320
|-7.34%
|90 päivää
|$ -0.717064189740216
|-21.35%
Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL.
Wrapped Ampleforth (WAMPL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAMPL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
