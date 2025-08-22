Lisätietoja WAMPL-rahakkeesta

WAMPL-rahakkeen hintatiedot

WAMPL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WAMPL-rahakkeen tokenomiikka

WAMPL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Wrapped Ampleforth-logo

Wrapped Ampleforth – hinta (WAMPL)

Ei listattu

1WAMPL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.64
$2.64$2.64
+1.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Wrapped Ampleforth (WAMPL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:43:31 (UTC+8)

Wrapped Ampleforth (WAMPL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.57
$ 2.57$ 2.57
24 h:n matalin
$ 2.73
$ 2.73$ 2.73
24 h:n korkein

$ 2.57
$ 2.57$ 2.57

$ 2.73
$ 2.73$ 2.73

$ 54.43
$ 54.43$ 54.43

$ 2.01
$ 2.01$ 2.01

-0.07%

+1.86%

-18.22%

-18.22%

Wrapped Ampleforth (WAMPL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.64. Viimeisen 24 tunnin aikana WAMPL on vaihdellut alimmillaan $ 2.57 ja korkeimmillaan $ 2.73 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAMPL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 54.43, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 2.01.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WAMPL on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, +1.86% 24 tunnin aikana ja -18.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wrapped Ampleforth (WAMPL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

--
----

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

1.35M
1.35M 1.35M

1,351,142.635689655
1,351,142.635689655 1,351,142.635689655

Wrapped Ampleforth-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WAMPL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.35M ja sen kokonaistarjonta on 1351142.635689655. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.57M.

Wrapped Ampleforth (WAMPL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wrapped Ampleforth – USD -hinta muuttui $ +0.04823934.
Viimeisten 30 päivän aikana Wrapped Ampleforth – USD -hinnan muutos oli $ -1.0897619040.
Viimeisten 60 päivän aikana Wrapped Ampleforth – USD -hinnan muutos oli $ -0.1938058320.
Viimeisten 90 päivän aikana Wrapped Ampleforth – USD -hinnan muutos oli $ -0.717064189740216.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.04823934+1.86%
30 päivää$ -1.0897619040-41.27%
60 päivää$ -0.1938058320-7.34%
90 päivää$ -0.717064189740216-21.35%

Mikä on Wrapped Ampleforth (WAMPL)

Why wAMPL? wAMPL broadens access to AMPL and the larger Ampleforth ecosystem by introducing a perfectly composable ERC-20 token which makes platform integrations more simple, secure and fast. As the DeFi market continues to grow, wAMPL will expand on AMPL’s role as a key building block for denominating stable contracts via an independent, algorithmic unit of account. wAMPL is to AMPL as wETH or wBTC are to ETH and BTC, respectively. It’s a wrapped ERC20 token that is 1:1 redeemable for AMPL. Unlike AMPL, the wAMPL does not rebase and maintains a floating price. wAMPL unlocks new technical integrations and expanded opportunities to access the Ampleforth ecosystem. Even with historic gas prices that make Ethereum-based transactions prohibitively expensive for many, the AMPL community has continued to grow in terms of both wallets and TVL. Thanks to wAMPL, the community will now have much more flexibility in how and where they deploy their AMPL.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wrapped Ampleforth (WAMPL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Wrapped Ampleforth-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wrapped Ampleforth (WAMPL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wrapped Ampleforth (WAMPL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wrapped Ampleforth-rahakkeelle.

Tarkista Wrapped Ampleforth-rahakkeen hintaennuste nyt!

WAMPL paikallisiin valuuttoihin

Wrapped Ampleforth (WAMPL) -rahakkeen tokenomiikka

Wrapped Ampleforth (WAMPL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAMPL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wrapped Ampleforth (WAMPL)”

Paljonko Wrapped Ampleforth (WAMPL) on arvoltaan tänään?
WAMPL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.64 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WAMPL-USD-parin nykyinen hinta?
WAMPL -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.64. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wrapped Ampleforth-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WAMPL markkina-arvo on $ 3.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WAMPL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WAMPL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.35M USD.
Mikä oli WAMPL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WAMPL saavutti ATH-hinnaksi 54.43 USD.
Mikä oli WAMPL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WAMPL-rahakkeen ATL-hinta oli 2.01 USD.
Mikä on WAMPL-rahakkeen treidausvolyymi?
WAMPL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WAMPL tänä vuonna korkeammalle?
WAMPL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WAMPL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:43:31 (UTC+8)

Wrapped Ampleforth (WAMPL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.