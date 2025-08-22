Lisätietoja WINTER-rahakkeesta

$0.00107871
-0.80%1D
Winter Arc (WINTER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0010163
24 h:n matalin
$ 0.00110627
24 h:n korkein

$ 0.0010163
$ 0.00110627
$ 0.02920174
$ 0
-0.19%

-1.32%

+13.40%

+13.40%

Winter Arc (WINTER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00107714. Viimeisen 24 tunnin aikana WINTER on vaihdellut alimmillaan $ 0.0010163 ja korkeimmillaan $ 0.00110627 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WINTER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02920174, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WINTER on muuttunut -0.19% viimeisen tunnin aikana, -1.32% 24 tunnin aikana ja +13.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Winter Arc (WINTER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

--
$ 1.05M
972.42M
972,423,975.296197
Winter Arc-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.05M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WINTER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 972.42M ja sen kokonaistarjonta on 972423975.296197. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.05M.

Winter Arc (WINTER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Winter Arc – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Winter Arc – USD -hinnan muutos oli $ +0.0021314375.
Viimeisten 60 päivän aikana Winter Arc – USD -hinnan muutos oli $ +0.0069176080.
Viimeisten 90 päivän aikana Winter Arc – USD -hinnan muutos oli $ +0.0009749920329287858.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.32%
30 päivää$ +0.0021314375+197.88%
60 päivää$ +0.0069176080+642.22%
90 päivää$ +0.0009749920329287858+954.49%

Mikä on Winter Arc (WINTER)

Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Winter Arc (WINTER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Winter Arc-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Winter Arc (WINTER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Winter Arc (WINTER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Winter Arc-rahakkeelle.

Tarkista Winter Arc-rahakkeen hintaennuste nyt!

WINTER paikallisiin valuuttoihin

Winter Arc (WINTER) -rahakkeen tokenomiikka

Winter Arc (WINTER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WINTER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Winter Arc (WINTER)”

Paljonko Winter Arc (WINTER) on arvoltaan tänään?
WINTER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00107714 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WINTER-USD-parin nykyinen hinta?
WINTER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00107714. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Winter Arc-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WINTER markkina-arvo on $ 1.05M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WINTER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WINTER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 972.42M USD.
Mikä oli WINTER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WINTER saavutti ATH-hinnaksi 0.02920174 USD.
Mikä oli WINTER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WINTER-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WINTER-rahakkeen treidausvolyymi?
WINTER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WINTER tänä vuonna korkeammalle?
WINTER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WINTER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
