Wigl-logo

Wigl – hinta (WIGL)

Ei listattu

1WIGL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.086126
$0.086126$0.086126
-0.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Wigl (WIGL) -hintakaavio
Wigl (WIGL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.085102
$ 0.085102$ 0.085102
24 h:n matalin
$ 0.086624
$ 0.086624$ 0.086624
24 h:n korkein

$ 0.085102
$ 0.085102$ 0.085102

$ 0.086624
$ 0.086624$ 0.086624

$ 0.116832
$ 0.116832$ 0.116832

$ 0.058411
$ 0.058411$ 0.058411

+0.05%

-0.36%

-1.34%

-1.34%

Wigl (WIGL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.086126. Viimeisen 24 tunnin aikana WIGL on vaihdellut alimmillaan $ 0.085102 ja korkeimmillaan $ 0.086624 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WIGL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.116832, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.058411.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WIGL on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja -1.34% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Wigl (WIGL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.51M
$ 1.51M$ 1.51M

--
----

$ 21.80M
$ 21.80M$ 21.80M

17.55M
17.55M 17.55M

253,090,262.0
253,090,262.0 253,090,262.0

Wigl-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.51M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WIGL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.55M ja sen kokonaistarjonta on 253090262.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 21.80M.

Wigl (WIGL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Wigl – USD -hinta muuttui $ -0.00031501677978242.
Viimeisten 30 päivän aikana Wigl – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013094597.
Viimeisten 60 päivän aikana Wigl – USD -hinnan muutos oli $ +0.0341817902.
Viimeisten 90 päivän aikana Wigl – USD -hinnan muutos oli $ +0.02024730934016877.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00031501677978242-0.36%
30 päivää$ +0.0013094597+1.52%
60 päivää$ +0.0341817902+39.69%
90 päivää$ +0.02024730934016877+30.73%

Mikä on Wigl (WIGL)

Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Wigl-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Wigl (WIGL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Wigl (WIGL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Wigl-rahakkeelle.

Tarkista Wigl-rahakkeen hintaennuste nyt!

WIGL paikallisiin valuuttoihin

Wigl (WIGL) -rahakkeen tokenomiikka

Wigl (WIGL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WIGL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Wigl (WIGL)”

Paljonko Wigl (WIGL) on arvoltaan tänään?
WIGL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.086126 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WIGL-USD-parin nykyinen hinta?
WIGL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.086126. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Wigl-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WIGL markkina-arvo on $ 1.51M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WIGL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WIGL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.55M USD.
Mikä oli WIGL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WIGL saavutti ATH-hinnaksi 0.116832 USD.
Mikä oli WIGL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WIGL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.058411 USD.
Mikä on WIGL-rahakkeen treidausvolyymi?
WIGL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WIGL tänä vuonna korkeammalle?
WIGL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WIGL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Wigl (WIGL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

