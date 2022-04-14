Web (WEB) -rahakkeen tokenomiikka
The new ERC meme token, Web $WEB, emerged from an accidental Twitter leak on Web.x.ai, coinciding with similar leaks at grok.x.ai and ide.x.ai. This occurred just before the public release of Grok and Promptide, two other tokens associated with Elon Musk's XAI initiative. While the $GROK and $PROMPTIDE tokens have seen significant growth, or "mooning," in the cryptocurrency market, $WEB is now being spotlighted as the next potential hidden gem. Notably, $WEB boasts features like zero tax on transactions, and its liquidity has been burned and renounced, indicating a more decentralized and user-driven approach. This new token is poised to attract attention in the crypto community, riding on the wave of its predecessors' success and the intrigue sparked by its unconventional introduction to the market.
Web (WEB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Web (WEB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Web (WEB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Web (WEB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WEB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WEB-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WEB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WEB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.