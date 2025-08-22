Lisätietoja WAVE-rahakkeesta

WAVE-rahakkeen hintatiedot

WAVE-rahakkeen valkoinen paperi

WAVE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WAVE-rahakkeen tokenomiikka

WAVE-rahakkeen hintaennuste

Waveform-logo

Waveform – hinta (WAVE)

Ei listattu

1WAVE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00064849
$0.00064849$0.00064849
+4.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Waveform (WAVE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:41:57 (UTC+8)

Waveform (WAVE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0249053
$ 0.0249053$ 0.0249053

$ 0
$ 0$ 0

+0.77%

+4.96%

-45.02%

-45.02%

Waveform (WAVE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WAVE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0249053, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WAVE on muuttunut +0.77% viimeisen tunnin aikana, +4.96% 24 tunnin aikana ja -45.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Waveform (WAVE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 651.92K
$ 651.92K$ 651.92K

--
----

$ 651.92K
$ 651.92K$ 651.92K

999.61M
999.61M 999.61M

999,611,744.941391
999,611,744.941391 999,611,744.941391

Waveform-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 651.92K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WAVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.61M ja sen kokonaistarjonta on 999611744.941391. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 651.92K.

Waveform (WAVE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Waveform – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Waveform – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Waveform – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Waveform – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.96%
30 päivää$ 0-75.63%
60 päivää$ 0-57.41%
90 päivää$ 0--

Mikä on Waveform (WAVE)

Waveform is an autonomous AI-powered cryptocurrency trading platform that leverages advanced technologies to provide users with robust tools for navigating the fast-paced and volatile cryptocurrency market. Built on the principles of transparency, adaptability, and profitability, Waveform allows users to trade cryptocurrencies autonomously through fully customizable trading agents. We aim to allow user to have the most complex agents of all platforms.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Waveform-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Waveform (WAVE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Waveform (WAVE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Waveform-rahakkeelle.

Tarkista Waveform-rahakkeen hintaennuste nyt!

WAVE paikallisiin valuuttoihin

Waveform (WAVE) -rahakkeen tokenomiikka

Waveform (WAVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAVE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Waveform (WAVE)”

Paljonko Waveform (WAVE) on arvoltaan tänään?
WAVE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WAVE-USD-parin nykyinen hinta?
WAVE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Waveform-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WAVE markkina-arvo on $ 651.92K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WAVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WAVE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.61M USD.
Mikä oli WAVE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WAVE saavutti ATH-hinnaksi 0.0249053 USD.
Mikä oli WAVE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WAVE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WAVE-rahakkeen treidausvolyymi?
WAVE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WAVE tänä vuonna korkeammalle?
WAVE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WAVE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

