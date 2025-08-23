Lisätietoja WAG-rahakkeesta

WAG-rahakkeen hintatiedot

WAG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

WAG-rahakkeen tokenomiikka

WAG-rahakkeen hintaennuste

Waggle Network-logo

Waggle Network – hinta (WAG)

Ei listattu

1WAG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00052319
$0.00052319$0.00052319
-0.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Waggle Network (WAG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:58:49 (UTC+8)

Waggle Network (WAG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 3.67
$ 3.67$ 3.67

$ 0
$ 0$ 0

+3.10%

-0.97%

+77.36%

+77.36%

Waggle Network (WAG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana WAG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WAG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.67, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WAG on muuttunut +3.10% viimeisen tunnin aikana, -0.97% 24 tunnin aikana ja +77.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Waggle Network (WAG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.79K
$ 3.79K$ 3.79K

--
----

$ 52.32K
$ 52.32K$ 52.32K

7.25M
7.25M 7.25M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Waggle Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.79K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. WAG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.25M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 52.32K.

Waggle Network (WAG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Waggle Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Waggle Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Waggle Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Waggle Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.97%
30 päivää$ 0+71.79%
60 päivää$ 0+87.12%
90 päivää$ 0--

Mikä on Waggle Network (WAG)

Waggle is a permissionless marketplace built for multi-chain token pools and auctions, enabling projects to raise capital post-IDO on a decentralized environment based on Solana. Waggle curates a public-facing marketplace interface which facilitates locked tokens trading activities. With Waggle, decentralized projects will be able to raise capital from their community, and users will be able to participate in community fundraising rounds in a secure and compliant environment and access opportunities previously only available to institutional players. Waggle seeks to build a future that is decentralized, efficient, and empowering.

Waggle Network (WAG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Waggle Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Waggle Network (WAG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Waggle Network (WAG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Waggle Network-rahakkeelle.

Tarkista Waggle Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

WAG paikallisiin valuuttoihin

Waggle Network (WAG) -rahakkeen tokenomiikka

Waggle Network (WAG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WAG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Waggle Network (WAG)”

Paljonko Waggle Network (WAG) on arvoltaan tänään?
WAG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WAG-USD-parin nykyinen hinta?
WAG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Waggle Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WAG markkina-arvo on $ 3.79K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WAG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WAG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.25M USD.
Mikä oli WAG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WAG saavutti ATH-hinnaksi 3.67 USD.
Mikä oli WAG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WAG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on WAG-rahakkeen treidausvolyymi?
WAG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko WAG tänä vuonna korkeammalle?
WAG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WAG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:58:49 (UTC+8)

Waggle Network (WAG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

