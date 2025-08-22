Lisätietoja VEGA-rahakkeesta

Vega Protocol-logo

Vega Protocol – hinta (VEGA)

Ei listattu

1VEGA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00291084
$0.00291084$0.00291084
+1.00%1D
USD
Reaaliaikainen Vega Protocol (VEGA) -hintakaavio
Vega Protocol (VEGA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00282347
$ 0.00282347$ 0.00282347
24 h:n matalin
$ 0.00291333
$ 0.00291333$ 0.00291333
24 h:n korkein

$ 0.00282347
$ 0.00282347$ 0.00282347

$ 0.00291333
$ 0.00291333$ 0.00291333

$ 23.93
$ 23.93$ 23.93

$ 0.00104556
$ 0.00104556$ 0.00104556

+1.03%

-2.89%

-2.89%

Vega Protocol (VEGA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00291084. Viimeisen 24 tunnin aikana VEGA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00282347 ja korkeimmillaan $ 0.00291333 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VEGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 23.93, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00104556.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VEGA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +1.03% 24 tunnin aikana ja -2.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vega Protocol (VEGA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 180.61K
$ 180.61K$ 180.61K

$ 189.20K
$ 189.20K$ 189.20K

62.05M
62.05M 62.05M

64,999,723.0
64,999,723.0 64,999,723.0

Vega Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 180.61K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VEGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.05M ja sen kokonaistarjonta on 64999723.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 189.20K.

Vega Protocol (VEGA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Vega Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Vega Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002924547.
Viimeisten 60 päivän aikana Vega Protocol – USD -hinnan muutos oli $ +0.0049703975.
Viimeisten 90 päivän aikana Vega Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003145008098932325.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.03%
30 päivää$ -0.0002924547-10.04%
60 päivää$ +0.0049703975+170.75%
90 päivää$ -0.0003145008098932325-9.75%

Mikä on Vega Protocol (VEGA)

Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.

Vega Protocol (VEGA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Vega Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vega Protocol (VEGA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vega Protocol (VEGA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vega Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Vega Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

VEGA paikallisiin valuuttoihin

Vega Protocol (VEGA) -rahakkeen tokenomiikka

Vega Protocol (VEGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VEGA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vega Protocol (VEGA)”

Paljonko Vega Protocol (VEGA) on arvoltaan tänään?
VEGA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00291084 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VEGA-USD-parin nykyinen hinta?
VEGA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00291084. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vega Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VEGA markkina-arvo on $ 180.61K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VEGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VEGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.05M USD.
Mikä oli VEGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VEGA saavutti ATH-hinnaksi 23.93 USD.
Mikä oli VEGA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VEGA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00104556 USD.
Mikä on VEGA-rahakkeen treidausvolyymi?
VEGA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VEGA tänä vuonna korkeammalle?
VEGA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VEGA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.