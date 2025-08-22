Lisätietoja URQA-rahakkeesta

URQA-rahakkeen hintatiedot

URQA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

URQA-rahakkeen tokenomiikka

URQA-rahakkeen hintaennuste

UREEQA-logo

UREEQA – hinta (URQA)

Ei listattu

1URQA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00232151
+0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen UREEQA (URQA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:18:04 (UTC+8)

UREEQA (URQA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00228419
24 h:n matalin
$ 0.00234789
24 h:n korkein

$ 0.00228419
$ 0.00234789
$ 7.66
$ 0
0.00%

+0.47%

-7.85%

-7.85%

UREEQA (URQA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00232151. Viimeisen 24 tunnin aikana URQA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00228419 ja korkeimmillaan $ 0.00234789 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. URQA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 7.66, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa URQA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.47% 24 tunnin aikana ja -7.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

UREEQA (URQA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 94.37K
--
$ 232.15K
40.65M
100,000,000.0
UREEQA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 94.37K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. URQA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.65M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 232.15K.

UREEQA (URQA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana UREEQA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana UREEQA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003546039.
Viimeisten 60 päivän aikana UREEQA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012675829.
Viimeisten 90 päivän aikana UREEQA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004683625649923621.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.47%
30 päivää$ +0.0003546039+15.27%
60 päivää$ +0.0012675829+54.60%
90 päivää$ +0.0004683625649923621+25.27%

Mikä on UREEQA (URQA)

Protecting your work, your rights, your revenue.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

UREEQA (URQA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

UREEQA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon UREEQA (URQA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko UREEQA (URQA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita UREEQA-rahakkeelle.

Tarkista UREEQA-rahakkeen hintaennuste nyt!

URQA paikallisiin valuuttoihin

UREEQA (URQA) -rahakkeen tokenomiikka

UREEQA (URQA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää URQA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”UREEQA (URQA)”

Paljonko UREEQA (URQA) on arvoltaan tänään?
URQA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00232151 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on URQA-USD-parin nykyinen hinta?
URQA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00232151. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on UREEQA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen URQA markkina-arvo on $ 94.37K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on URQA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
URQA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 40.65M USD.
Mikä oli URQA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
URQA saavutti ATH-hinnaksi 7.66 USD.
Mikä oli URQA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
URQA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on URQA-rahakkeen treidausvolyymi?
URQA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko URQA tänä vuonna korkeammalle?
URQA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso URQA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:18:04 (UTC+8)

UREEQA (URQA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.