TruthFi (TRUTHFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000894. Viimeisen 24 tunnin aikana TRUTHFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00008878 ja korkeimmillaan $ 0.00009608 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRUTHFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00200181, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0000736.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TRUTHFI on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, -5.49% 24 tunnin aikana ja -16.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TruthFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 89.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TRUTHFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M ja sen kokonaistarjonta on 999928607.12. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 89.87K.
Tämän päivän aikana TruthFi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TruthFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000305656.
Viimeisten 60 päivän aikana TruthFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000073134.
Viimeisten 90 päivän aikana TruthFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000533505168640283.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-5.49%
|30 päivää
|$ -0.0000305656
|-34.18%
|60 päivää
|$ -0.0000073134
|-8.18%
|90 päivää
|$ -0.0000533505168640283
|-37.37%
TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space. TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models. As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape. The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.
