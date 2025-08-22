Lisätietoja TRUTHFI-rahakkeesta

TRUTHFI-rahakkeen hintatiedot

TRUTHFI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TRUTHFI-rahakkeen tokenomiikka

TRUTHFI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

TruthFi-logo

TruthFi – hinta (TRUTHFI)

Ei listattu

1TRUTHFI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-5.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen TruthFi (TRUTHFI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:15:19 (UTC+8)

TruthFi (TRUTHFI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00008878
$ 0.00008878$ 0.00008878
24 h:n matalin
$ 0.00009608
$ 0.00009608$ 0.00009608
24 h:n korkein

$ 0.00008878
$ 0.00008878$ 0.00008878

$ 0.00009608
$ 0.00009608$ 0.00009608

$ 0.00200181
$ 0.00200181$ 0.00200181

$ 0.0000736
$ 0.0000736$ 0.0000736

-0.43%

-5.49%

-16.05%

-16.05%

TruthFi (TRUTHFI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000894. Viimeisen 24 tunnin aikana TRUTHFI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00008878 ja korkeimmillaan $ 0.00009608 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TRUTHFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00200181, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0000736.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TRUTHFI on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, -5.49% 24 tunnin aikana ja -16.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TruthFi (TRUTHFI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 89.87K
$ 89.87K$ 89.87K

--
----

$ 89.87K
$ 89.87K$ 89.87K

999.93M
999.93M 999.93M

999,928,607.12
999,928,607.12 999,928,607.12

TruthFi-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 89.87K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TRUTHFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M ja sen kokonaistarjonta on 999928607.12. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 89.87K.

TruthFi (TRUTHFI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TruthFi – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TruthFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000305656.
Viimeisten 60 päivän aikana TruthFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000073134.
Viimeisten 90 päivän aikana TruthFi – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000533505168640283.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-5.49%
30 päivää$ -0.0000305656-34.18%
60 päivää$ -0.0000073134-8.18%
90 päivää$ -0.0000533505168640283-37.37%

Mikä on TruthFi (TRUTHFI)

TruthFi is a community-driven meme coin launched on November 21, 2024, with the community takeover happening on November 23, 2024, after the original developers abandoned the project. The initiative is a 'community takeover,' where crypto enthusiasts have stepped in to revive and redefine its purpose. It draws inspiration from a trademark registered by Trump Media & Technology Group, originally intended for crypto payments, sparking curiosity and engagement within the crypto space. TruthFi operates as a meme coin, aiming to foster a sense of collaboration, experimentation, and fun among its supporters. By leveraging the community’s collective creativity and resources, it seeks to build an ecosystem driven by shared ideas and inclusivity rather than traditional top-down development models. As a project grounded in its origins as a trademark associated with Trump Media, TruthFi carries a cultural and satirical edge, positioning itself as both a commentary on the intersection of politics and cryptocurrency and a unique addition to the meme coin landscape. The coin’s future is shaped by its active community, which continues to explore potential applications, utility, and growth opportunities. TruthFi exemplifies the power of decentralized collaboration in shaping innovative and unconventional cryptocurrency projects.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TruthFi (TRUTHFI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

TruthFi-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TruthFi (TRUTHFI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TruthFi (TRUTHFI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TruthFi-rahakkeelle.

Tarkista TruthFi-rahakkeen hintaennuste nyt!

TRUTHFI paikallisiin valuuttoihin

TruthFi (TRUTHFI) -rahakkeen tokenomiikka

TruthFi (TRUTHFI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TRUTHFI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TruthFi (TRUTHFI)”

Paljonko TruthFi (TRUTHFI) on arvoltaan tänään?
TRUTHFI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000894 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TRUTHFI-USD-parin nykyinen hinta?
TRUTHFI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000894. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TruthFi-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TRUTHFI markkina-arvo on $ 89.87K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TRUTHFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TRUTHFI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M USD.
Mikä oli TRUTHFI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TRUTHFI saavutti ATH-hinnaksi 0.00200181 USD.
Mikä oli TRUTHFI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TRUTHFI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0000736 USD.
Mikä on TRUTHFI-rahakkeen treidausvolyymi?
TRUTHFI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TRUTHFI tänä vuonna korkeammalle?
TRUTHFI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TRUTHFI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:15:19 (UTC+8)

TruthFi (TRUTHFI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.