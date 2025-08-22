Lisätietoja TREB-rahakkeesta

Treble-logo

Treble – hinta (TREB)

Ei listattu

1TREB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.146621
$0.146621$0.146621
-8.00%1D
USD
Reaaliaikainen Treble (TREB) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:37:57 (UTC+8)

Treble (TREB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.130074
$ 0.130074$ 0.130074
24 h:n matalin
$ 0.161905
$ 0.161905$ 0.161905
24 h:n korkein

$ 0.130074
$ 0.130074$ 0.130074

$ 0.161905
$ 0.161905$ 0.161905

$ 0.814964
$ 0.814964$ 0.814964

$ 0.130074
$ 0.130074$ 0.130074

-0.08%

-8.16%

-32.91%

-32.91%

Treble (TREB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.146369. Viimeisen 24 tunnin aikana TREB on vaihdellut alimmillaan $ 0.130074 ja korkeimmillaan $ 0.161905 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TREB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.814964, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.130074.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TREB on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, -8.16% 24 tunnin aikana ja -32.91% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Treble (TREB) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.14M
$ 1.14M$ 1.14M

--
----

$ 6.17M
$ 6.17M$ 6.17M

7.78M
7.78M 7.78M

42,154,161.98181251
42,154,161.98181251 42,154,161.98181251

Treble-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.14M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TREB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.78M ja sen kokonaistarjonta on 42154161.98181251. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.17M.

Treble (TREB) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Treble – USD -hinta muuttui $ -0.0130208732403531.
Viimeisten 30 päivän aikana Treble – USD -hinnan muutos oli $ -0.0896315893.
Viimeisten 60 päivän aikana Treble – USD -hinnan muutos oli $ -0.0900753947.
Viimeisten 90 päivän aikana Treble – USD -hinnan muutos oli $ -0.1925905198146945.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0130208732403531-8.16%
30 päivää$ -0.0896315893-61.23%
60 päivää$ -0.0900753947-61.53%
90 päivää$ -0.1925905198146945-56.81%

Mikä on Treble (TREB)

Treble is the first modular V4 DEX on Base, providing a full-suite DeFi Hub with upcoming DeFAI integration, designed to meet the needs of both retail and institutional users. Treble offers a seamless experience that includes: • Cross-Chain Swaps: Effortlessly move assets across multiple blockchains. • Fiat On/Off Ramp: Buy and sell crypto directly on the platform. • CEX Onramp: Transfer funds seamlessly between CEX and your Web3 wallet. • No-KYC Crypto Spending: Spend your assets at hundreds of merchants without KYC. • Farming & Staking: Earn passive income through optimized liquidity provision and staking rewards. Treble is your one-stop-shop for everything DeFi, bringing efficiency, flexibility, and accessibility to the Base ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Treble-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Treble (TREB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Treble (TREB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Treble-rahakkeelle.

Tarkista Treble-rahakkeen hintaennuste nyt!

TREB paikallisiin valuuttoihin

Treble (TREB) -rahakkeen tokenomiikka

Treble (TREB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TREB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Treble (TREB)”

Paljonko Treble (TREB) on arvoltaan tänään?
TREB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.146369 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TREB-USD-parin nykyinen hinta?
TREB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.146369. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Treble-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TREB markkina-arvo on $ 1.14M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TREB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TREB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 7.78M USD.
Mikä oli TREB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TREB saavutti ATH-hinnaksi 0.814964 USD.
Mikä oli TREB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TREB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.130074 USD.
Mikä on TREB-rahakkeen treidausvolyymi?
TREB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TREB tänä vuonna korkeammalle?
TREB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TREB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:37:57 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.