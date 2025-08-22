Lisätietoja TOR-rahakkeesta

TOR-rahakkeen hintatiedot

TOR-rahakkeen valkoinen paperi

TOR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

TOR-rahakkeen tokenomiikka

TOR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

TOR-logo

TOR – hinta (TOR)

Ei listattu

1TOR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01646725
$0.01646725$0.01646725
+0.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen TOR (TOR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:31:44 (UTC+8)

TOR (TOR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01629997
$ 0.01629997$ 0.01629997
24 h:n matalin
$ 0.01654682
$ 0.01654682$ 0.01654682
24 h:n korkein

$ 0.01629997
$ 0.01629997$ 0.01629997

$ 0.01654682
$ 0.01654682$ 0.01654682

$ 20.14
$ 20.14$ 20.14

$ 0
$ 0$ 0

-0.32%

+0.68%

-11.03%

-11.03%

TOR (TOR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01646725. Viimeisen 24 tunnin aikana TOR on vaihdellut alimmillaan $ 0.01629997 ja korkeimmillaan $ 0.01654682 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 20.14, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TOR on muuttunut -0.32% viimeisen tunnin aikana, +0.68% 24 tunnin aikana ja -11.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TOR (TOR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 281.09K
$ 281.09K$ 281.09K

--
----

$ 281.09K
$ 281.09K$ 281.09K

17.07M
17.07M 17.07M

17,070,481.49032999
17,070,481.49032999 17,070,481.49032999

TOR-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 281.09K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.07M ja sen kokonaistarjonta on 17070481.49032999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 281.09K.

TOR (TOR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana TOR – USD -hinta muuttui $ +0.00011186.
Viimeisten 30 päivän aikana TOR – USD -hinnan muutos oli $ +0.0149148494.
Viimeisten 60 päivän aikana TOR – USD -hinnan muutos oli $ -0.0015661293.
Viimeisten 90 päivän aikana TOR – USD -hinnan muutos oli $ -0.00081742407125962.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00011186+0.68%
30 päivää$ +0.0149148494+90.57%
60 päivää$ -0.0015661293-9.51%
90 päivää$ -0.00081742407125962-4.72%

Mikä on TOR (TOR)

TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

TOR-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TOR (TOR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TOR (TOR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TOR-rahakkeelle.

Tarkista TOR-rahakkeen hintaennuste nyt!

TOR paikallisiin valuuttoihin

TOR (TOR) -rahakkeen tokenomiikka

TOR (TOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TOR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TOR (TOR)”

Paljonko TOR (TOR) on arvoltaan tänään?
TOR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01646725 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TOR-USD-parin nykyinen hinta?
TOR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01646725. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TOR-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TOR markkina-arvo on $ 281.09K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.07M USD.
Mikä oli TOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TOR saavutti ATH-hinnaksi 20.14 USD.
Mikä oli TOR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TOR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on TOR-rahakkeen treidausvolyymi?
TOR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TOR tänä vuonna korkeammalle?
TOR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TOR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:31:44 (UTC+8)

TOR (TOR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.