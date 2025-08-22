Lisätietoja THUSD-rahakkeesta

THUSD-rahakkeen hintatiedot

THUSD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

THUSD-rahakkeen tokenomiikka

THUSD-rahakkeen hintaennuste

Threshold USD-logo

Threshold USD – hinta (THUSD)

Ei listattu

1THUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Threshold USD (THUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:51:53 (UTC+8)

Threshold USD (THUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.022
$ 1.022$ 1.022

$ 0.904712
$ 0.904712$ 0.904712

--

--

-0.09%

-0.09%

Threshold USD (THUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1. Viimeisen 24 tunnin aikana THUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. THUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.022, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.904712.

Lyhyen aikavälin tuloksissa THUSD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Threshold USD (THUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 939.39K
$ 939.39K$ 939.39K

--
----

$ 200.98M
$ 200.98M$ 200.98M

939.35K
939.35K 939.35K

200,975,651.728158
200,975,651.728158 200,975,651.728158

Threshold USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 939.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. THUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 939.35K ja sen kokonaistarjonta on 200975651.728158. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 200.98M.

Threshold USD (THUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Threshold USD – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Threshold USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0154544000.
Viimeisten 60 päivän aikana Threshold USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0145179000.
Viimeisten 90 päivän aikana Threshold USD – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0154544000+1.55%
60 päivää$ +0.0145179000+1.45%
90 päivää$ 0--

Mikä on Threshold USD (THUSD)

An over-collateralized USD stablecoin, backed by tBTC.

Threshold USD (THUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Threshold USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Threshold USD (THUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Threshold USD (THUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Threshold USD-rahakkeelle.

Tarkista Threshold USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

THUSD paikallisiin valuuttoihin

Threshold USD (THUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Threshold USD (THUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää THUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Threshold USD (THUSD)”

Paljonko Threshold USD (THUSD) on arvoltaan tänään?
THUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on THUSD-USD-parin nykyinen hinta?
THUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Threshold USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen THUSD markkina-arvo on $ 939.39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on THUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
THUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 939.35K USD.
Mikä oli THUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
THUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.022 USD.
Mikä oli THUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
THUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.904712 USD.
Mikä on THUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
THUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko THUSD tänä vuonna korkeammalle?
THUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso THUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:51:53 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

