Lisätietoja THALES-rahakkeesta

THALES-rahakkeen hintatiedot

THALES-rahakkeen valkoinen paperi

THALES-rahakkeen virallinen verkkosivusto

THALES-rahakkeen tokenomiikka

THALES-rahakkeen hintaennuste

Thales-logo

Thales – hinta (THALES)

Ei listattu

1THALES - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.220647
$0.220647$0.220647
+0.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Thales (THALES) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:23:24 (UTC+8)

Thales (THALES) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.217215
$ 0.217215$ 0.217215
24 h:n matalin
$ 0.22094
$ 0.22094$ 0.22094
24 h:n korkein

$ 0.217215
$ 0.217215$ 0.217215

$ 0.22094
$ 0.22094$ 0.22094

$ 3.75
$ 3.75$ 3.75

$ 0.094149
$ 0.094149$ 0.094149

+0.21%

+0.72%

+5.71%

+5.71%

Thales (THALES) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.220646. Viimeisen 24 tunnin aikana THALES on vaihdellut alimmillaan $ 0.217215 ja korkeimmillaan $ 0.22094 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. THALES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.75, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.094149.

Lyhyen aikavälin tuloksissa THALES on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, +0.72% 24 tunnin aikana ja +5.71% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Thales (THALES) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.85M
$ 13.85M$ 13.85M

--
----

$ 22.09M
$ 22.09M$ 22.09M

62.68M
62.68M 62.68M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Thales-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. THALES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.68M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 22.09M.

Thales (THALES) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Thales – USD -hinta muuttui $ +0.00158131.
Viimeisten 30 päivän aikana Thales – USD -hinnan muutos oli $ +0.0448644145.
Viimeisten 60 päivän aikana Thales – USD -hinnan muutos oli $ +0.1374985998.
Viimeisten 90 päivän aikana Thales – USD -hinnan muutos oli $ +0.08835828026590752.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00158131+0.72%
30 päivää$ +0.0448644145+20.33%
60 päivää$ +0.1374985998+62.32%
90 päivää$ +0.08835828026590752+66.79%

Mikä on Thales (THALES)

Thales is an Ethereum protocol that acts as the liquidity & settlement layer for prediction markets in the likes of sports markets, digital options and similar. This building block is the foundation of novel on-chain initiatives, from a platform for AMM-based positional markets to immersive gamified experiences, and much more.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Thales-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Thales (THALES) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Thales (THALES) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Thales-rahakkeelle.

Tarkista Thales-rahakkeen hintaennuste nyt!

THALES paikallisiin valuuttoihin

Thales (THALES) -rahakkeen tokenomiikka

Thales (THALES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää THALES-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Thales (THALES)”

Paljonko Thales (THALES) on arvoltaan tänään?
THALES-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.220646 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on THALES-USD-parin nykyinen hinta?
THALES -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.220646. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Thales-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen THALES markkina-arvo on $ 13.85M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on THALES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
THALES-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 62.68M USD.
Mikä oli THALES-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
THALES saavutti ATH-hinnaksi 3.75 USD.
Mikä oli THALES-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
THALES-rahakkeen ATL-hinta oli 0.094149 USD.
Mikä on THALES-rahakkeen treidausvolyymi?
THALES-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko THALES tänä vuonna korkeammalle?
THALES saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso THALES-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:23:24 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.