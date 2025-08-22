TAY – hinta (TAY)
TAY (TAY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana TAY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TAY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0078192, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TAY on muuttunut -0.70% viimeisen tunnin aikana, -2.98% 24 tunnin aikana ja -8.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
TAY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 32.51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TAY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 524.08M ja sen kokonaistarjonta on 524077393.021371. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 32.51K.
Tämän päivän aikana TAY – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana TAY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana TAY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana TAY – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-2.98%
|30 päivää
|$ 0
|-22.95%
|60 päivää
|$ 0
|+2.11%
|90 päivää
|$ 0
|--
Introducing TAY, the new decentralized AI chatbot that builds on the lessons of Microsoft’s infamous Tay from 2016. While Microsoft’s Tay learned from real-time interactions but faced serious challenges from malicious users, we’ve created TAY with Fission’s decentralized AI framework to ensure a positive, transparent, and user-driven experience. Unlike its predecessor, TAY is equipped with robust safeguards, filtering systems, and community governance to prevent misuse. TAY is more than just a chatbot—it’s a fully customizable, user-driven conversational companion. Whether you’re seeking entertainment, motivation, or insightful chats, TAY adapts its personality, tone, and style based on your interactions, offering a unique experience every time. It seamlessly integrates with X (formerly Twitter), staying up to date with trending topics and memes, ensuring relevant and engaging conversations. Built on a decentralized framework, TAY prioritizes transparency and allows for continuous improvement driven by the community. Users can shape its traits, from humor and pacing to attitude, ensuring TAY matches their preferences. The integration of Web3 also guarantees the ethical handling of user data, preventing the exploitation seen with centralized systems. TAY represents the future of conversational AI: safe, adaptable, and community-driven. Join the next chapter in AI innovation on X, shape TAY’s personality, and explore the possibilities of decentralized, real-time learning with Fission-powered AI.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon TAY (TAY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TAY (TAY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TAY-rahakkeelle.
Tarkista TAY-rahakkeen hintaennuste nyt!
TAY (TAY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TAY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
