Talis Protocol-logo

Talis Protocol – hinta (TALIS)

Ei listattu

1TALIS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00191969
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Talis Protocol (TALIS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:50:28 (UTC+8)

Talis Protocol (TALIS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.500599
$ 0.00131387
--

--

0.00%

0.00%

Talis Protocol (TALIS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00191969. Viimeisen 24 tunnin aikana TALIS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TALIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.500599, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00131387.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TALIS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Talis Protocol (TALIS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 754.58K
$ 754.58K$ 754.58K

--
$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

393.08M
393.08M 393.08M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Talis Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 754.58K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. TALIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 393.08M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.92M.

Talis Protocol (TALIS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Talis Protocol – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Talis Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003281544.
Viimeisten 60 päivän aikana Talis Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001533219.
Viimeisten 90 päivän aikana Talis Protocol – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014709544523333734.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0003281544-17.09%
60 päivää$ -0.0001533219-7.98%
90 päivää$ -0.0014709544523333734-43.38%

Mikä on Talis Protocol (TALIS)

governance token as well as part of the mechanism of fees collection.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Talis Protocol (TALIS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Talis Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Talis Protocol (TALIS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Talis Protocol (TALIS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Talis Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Talis Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

TALIS paikallisiin valuuttoihin

Talis Protocol (TALIS) -rahakkeen tokenomiikka

Talis Protocol (TALIS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TALIS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Talis Protocol (TALIS)”

Paljonko Talis Protocol (TALIS) on arvoltaan tänään?
TALIS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00191969 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TALIS-USD-parin nykyinen hinta?
TALIS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00191969. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Talis Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TALIS markkina-arvo on $ 754.58K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TALIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TALIS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 393.08M USD.
Mikä oli TALIS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TALIS saavutti ATH-hinnaksi 0.500599 USD.
Mikä oli TALIS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TALIS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00131387 USD.
Mikä on TALIS-rahakkeen treidausvolyymi?
TALIS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko TALIS tänä vuonna korkeammalle?
TALIS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TALIS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
