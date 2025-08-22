Lisätietoja SPORE-rahakkeesta

Spore-logo

Spore – hinta (SPORE)

Ei listattu

1SPORE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00063906
$0.00063906$0.00063906
-2.30%1D
USD
Reaaliaikainen Spore (SPORE) -hintakaavio
Spore (SPORE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.081774
$ 0.081774$ 0.081774

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-2.39%

-9.31%

-9.31%

Spore (SPORE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SPORE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.081774, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPORE on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, -2.39% 24 tunnin aikana ja -9.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Spore (SPORE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 638.96K
$ 638.96K$ 638.96K

--
----

$ 638.96K
$ 638.96K$ 638.96K

999.95M
999.95M 999.95M

999,953,857.819515
999,953,857.819515 999,953,857.819515

Spore-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 638.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999953857.819515. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 638.96K.

Spore (SPORE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Spore – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Spore – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Spore – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Spore – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.39%
30 päivää$ 0-19.19%
60 päivää$ 0+24.51%
90 päivää$ 0--

Mikä on Spore (SPORE)

Spore.fun is an innovative, AI-driven experiment in decentralized evolution, where autonomous agents compete, survive, and reproduce. Inspired by natural selection, successful agents create wealth, lease TEE (Trusted Execution Environment) servers, and pass their “DNA” to future generations. By fusing AI-generated value creation and community-driven growth, SPORE represents a new paradigm in autonomous economic ecosystems. Picture an evolutionary “Hunger Games” for AI on the blockchain.

Spore (SPORE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Spore-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Spore (SPORE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Spore (SPORE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Spore-rahakkeelle.

Tarkista Spore-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPORE paikallisiin valuuttoihin

Spore (SPORE) -rahakkeen tokenomiikka

Spore (SPORE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPORE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Spore (SPORE)”

Paljonko Spore (SPORE) on arvoltaan tänään?
SPORE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPORE-USD-parin nykyinen hinta?
SPORE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Spore-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPORE markkina-arvo on $ 638.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPORE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M USD.
Mikä oli SPORE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPORE saavutti ATH-hinnaksi 0.081774 USD.
Mikä oli SPORE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPORE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SPORE-rahakkeen treidausvolyymi?
SPORE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPORE tänä vuonna korkeammalle?
SPORE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPORE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

