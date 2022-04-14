Solmax (SOLMAX) -rahakkeen tokenomiikka

Solmax (SOLMAX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Solmax (SOLMAX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Solmax (SOLMAX) -rahakkeen tiedot

Our Mission At $SOLMAX, we are committed to spearheading the introduction of the premier Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. Leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, our goal is to provide users with a smooth and gratifying experience in generating passive income by holding $SOLMAX. Through inventive approaches and community-driven governance, we aspire to reshape the decentralized finance landscape, unlocking fresh possibilities and propelling the widespread adoption of Solana.

Virallinen verkkosivusto:
https://solmax.pro/

Solmax (SOLMAX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Solmax (SOLMAX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 27.21K
Kokonaistarjonta:
$ 299.55K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 299.55K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 27.21K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 9.66
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.03384117
Nykyinen hinta:
$ 0.090846
Solmax (SOLMAX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Solmax (SOLMAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SOLMAX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SOLMAX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SOLMAX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SOLMAX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SOLMAX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SOLMAX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SOLMAX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

