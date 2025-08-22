SolBox – hinta (SOLBOX)
SolBox (SOLBOX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SOLBOX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SOLBOX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00272572, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SOLBOX on muuttunut +7.37% viimeisen tunnin aikana, +15.49% 24 tunnin aikana ja -10.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SolBox-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 239.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SOLBOX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 239.44K.
Tämän päivän aikana SolBox – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SolBox – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SolBox – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SolBox – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+15.49%
|30 päivää
|$ 0
|-70.12%
|60 päivää
|$ 0
|-81.03%
|90 päivää
|$ 0
|--
SolBox is a next-gen decentralized cloud storage platform built on Solana. With client-side AES-256 encryption, it shards files into multiple encrypted pieces that are distributed across a global node network for maximum redundancy and privacy. Immutable on-chain references and automated smart contracts guarantee censorship-resistance, tamper-proof storage, and verifiable access control. True data ownership means you—and only you—control the encryption keys and permissions, ensuring your files stay private, secure, and fully under your authority.
SolBox (SOLBOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SOLBOX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
