Solayer USD – hinta (SUSD)

1SUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1,11
$1,11$1,11
0,00%1D
USD
Reaaliaikainen Solayer USD (SUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:16:28 (UTC+8)

Solayer USD (SUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1,11
$ 1,11$ 1,11
24 h:n matalin
$ 1,11
$ 1,11$ 1,11
24 h:n korkein

$ 1,11
$ 1,11$ 1,11

$ 1,11
$ 1,11$ 1,11

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 0,999698
$ 0,999698$ 0,999698

+0,04%

+0,08%

-0,07%

-0,07%

Solayer USD (SUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1,11. Viimeisen 24 tunnin aikana SUSD on vaihdellut alimmillaan $ 1,11 ja korkeimmillaan $ 1,11 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1,16, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,999698.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUSD on muuttunut +0,04% viimeisen tunnin aikana, +0,08% 24 tunnin aikana ja -0,07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Solayer USD (SUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 9,34M
$ 9,34M$ 9,34M

--
----

$ 9,34M
$ 9,34M$ 9,34M

8,43M
8,43M 8,43M

8 427 474,699652
8 427 474,699652 8 427 474,699652

Solayer USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9,34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8,43M ja sen kokonaistarjonta on 8427474.699652. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9,34M.

Solayer USD (SUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Solayer USD – USD -hinta muuttui $ +0,00088194.
Viimeisten 30 päivän aikana Solayer USD – USD -hinnan muutos oli $ +0,0031719360.
Viimeisten 60 päivän aikana Solayer USD – USD -hinnan muutos oli $ +0,0067955310.
Viimeisten 90 päivän aikana Solayer USD – USD -hinnan muutos oli $ +0,010782228836521.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0,00088194+0,08%
30 päivää$ +0,0031719360+0,29%
60 päivää$ +0,0067955310+0,61%
90 päivää$ +0,010782228836521+0,98%

Mikä on Solayer USD (SUSD)

sUSD is the first ever yield-bearing stablecoin on Solana that is pegged to the U.S. dollar and backed by U.S. Treasury Bills (T-bills). This ensures that sUSD maintains a 1:1 peg with the U.S. dollar while simultaneously generating a 4% yield through T-bills, one of the safest short-term government debt instruments. By serving as a reference implementation for the token 2022 interest-bearing extension, sUSD reinforces the stability of its 1:1 USD peg. The sUSD pool makes yield generation more accessible and efficient for the stablecoin ecosystem. The interest on sUSD is distributed through automatic balance updates, allowing users to accumulate an annual yield of approximately 4% based on T-bill yield simply by holding sUSD. The underlying USD value of sUSD holding can be redeemed any time via the Solayer dashboard.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Solayer USD (SUSD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Solayer USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Solayer USD (SUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Solayer USD (SUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Solayer USD-rahakkeelle.

Tarkista Solayer USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUSD paikallisiin valuuttoihin

Solayer USD (SUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Solayer USD (SUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Solayer USD (SUSD)”

Paljonko Solayer USD (SUSD) on arvoltaan tänään?
SUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1,11 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUSD-USD-parin nykyinen hinta?
SUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1,11. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Solayer USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUSD markkina-arvo on $ 9,34M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8,43M USD.
Mikä oli SUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUSD saavutti ATH-hinnaksi 1,16 USD.
Mikä oli SUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0,999698 USD.
Mikä on SUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
SUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUSD tänä vuonna korkeammalle?
SUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:16:28 (UTC+8)

