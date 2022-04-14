Shrimp Paste (SHRIMP) -rahakkeen tokenomiikka

Shrimp Paste (SHRIMP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Shrimp Paste (SHRIMP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Shrimp Paste (SHRIMP) -rahakkeen tiedot

Meet Moodeng's new neighbor! Baby Shrimp Paste the Capybara.

Shrimp Paste is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.

Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

http://www.shrimppastesol.com/
http://www.shrimppastesol.com/

Shrimp Paste (SHRIMP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Shrimp Paste (SHRIMP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 106.16K
Kokonaistarjonta:
$ 1000.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1000.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 106.16K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00315041
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00003613
Nykyinen hinta:
$ 0.0001062
Shrimp Paste (SHRIMP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Shrimp Paste (SHRIMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SHRIMP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SHRIMP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SHRIMP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SHRIMP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SHRIMP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SHRIMP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SHRIMP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.