SENSUS (SENSUS) -rahakkeen tokenomiikka
SENSUS (SENSUS) -rahakkeen tiedot
Our AI is about dominating the attention economy by creating a rich ecosystem of interconnected AI agent frameworks. It all begins with Sensus, the origin agent, designed to collect, coordinate, and establish the foundational infrastructure for everything that follows. Sensus is not just an agent—it’s the starting point of a network built to redefine how AI integrates into digital ecosystems, capturing attention and driving engagement at scale. This is the genesis of a new era, where each agent expands and strengthens the system’s reach, influence, and power.
SENSUS (SENSUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu SENSUS (SENSUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
SENSUS (SENSUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
SENSUS (SENSUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SENSUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SENSUS-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SENSUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SENSUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.