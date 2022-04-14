SEDUX AI (SEDUX) -rahakkeen tokenomiikka

SEDUX AI (SEDUX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SEDUX AI (SEDUX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
SEDUX AI (SEDUX) -rahakkeen tiedot

SeduxAI is a decentralized application (DApp) built on the Solana blockchain, providing users with the opportunity to engage in conversations with AI-generated virtual personalities. These personalities are equipped with rich backstories, distinct traits, and visual representations, all created through advanced AI technology. Some personalities are designed to offer more intimate and playful interactions, catering to users personalized connection.

Virallinen verkkosivusto:
https://sedux.live/
Valkoinen paperi:
https://seduxai.gitbook.io/sedux.live

SEDUX AI (SEDUX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SEDUX AI (SEDUX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 33.89K
$ 33.89K$ 33.89K
Kokonaistarjonta:
$ 982.09M
$ 982.09M$ 982.09M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 965.31M
$ 965.31M$ 965.31M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 34.48K
$ 34.48K$ 34.48K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00193357
$ 0.00193357$ 0.00193357
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0000293
$ 0.0000293$ 0.0000293
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

SEDUX AI (SEDUX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SEDUX AI (SEDUX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SEDUX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SEDUX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SEDUX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SEDUX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SEDUX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SEDUX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SEDUX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.