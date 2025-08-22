Lisätietoja RBOT-rahakkeesta

RBOT-rahakkeen hintatiedot

RBOT-rahakkeen valkoinen paperi

RBOT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RBOT-rahakkeen tokenomiikka

RBOT-rahakkeen hintaennuste

Runbot-logo

Runbot – hinta (RBOT)

Ei listattu

1RBOT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Runbot (RBOT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:02:59 (UTC+8)

Runbot (RBOT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

--

--

-18.94%

-18.94%

Runbot (RBOT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.02831122. Viimeisen 24 tunnin aikana RBOT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RBOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.060957, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02818942.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RBOT on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -18.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Runbot (RBOT) -rahakkeen markkinatiedot

Runbot-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 334.05K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RBOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.80M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.83M.

Runbot (RBOT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Runbot – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Runbot – USD -hinnan muutos oli $ -0.0064526026.
Viimeisten 60 päivän aikana Runbot – USD -hinnan muutos oli $ -0.0076780113.
Viimeisten 90 päivän aikana Runbot – USD -hinnan muutos oli $ -0.025459090460885824.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0064526026-22.79%
60 päivää$ -0.0076780113-27.12%
90 päivää$ -0.025459090460885824-47.34%

Mikä on Runbot (RBOT)

Runbot is a cutting-edge platform designed to democratize automated crypto trading. It empowers users to create, backtest, and optimize trading strategies with no coding skills required, leveraging AI and blockchain technology. Runbot envisions a future where trading automation is accessible, transparent, and secure, redefining the crypto trading landscape. AI Agents are a key component of the Runbot platform, offering valuable insights into crypto markets while helping you optimize and backtest simulations based on historical data to guide you toward the best opportunities.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Runbot-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Runbot (RBOT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Runbot (RBOT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Runbot-rahakkeelle.

Tarkista Runbot-rahakkeen hintaennuste nyt!

RBOT paikallisiin valuuttoihin

Runbot (RBOT) -rahakkeen tokenomiikka

Runbot (RBOT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RBOT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Runbot (RBOT)”

Paljonko Runbot (RBOT) on arvoltaan tänään?
RBOT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02831122 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RBOT-USD-parin nykyinen hinta?
RBOT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02831122. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Runbot-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RBOT markkina-arvo on $ 334.05K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RBOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RBOT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.80M USD.
Mikä oli RBOT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RBOT saavutti ATH-hinnaksi 0.060957 USD.
Mikä oli RBOT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RBOT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02818942 USD.
Mikä on RBOT-rahakkeen treidausvolyymi?
RBOT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RBOT tänä vuonna korkeammalle?
RBOT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RBOT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.