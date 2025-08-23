Lisätietoja RUBY-rahakkeesta

RUBY-rahakkeen hintatiedot

RUBY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RUBY-rahakkeen tokenomiikka

RUBY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

RUBY-logo

RUBY – hinta (RUBY)

Ei listattu

1RUBY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen RUBY (RUBY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:34:33 (UTC+8)

RUBY (RUBY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00832301
$ 0.00832301$ 0.00832301

$ 0.00001219
$ 0.00001219$ 0.00001219

--

--

+0.51%

+0.51%

RUBY (RUBY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001787. Viimeisen 24 tunnin aikana RUBY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RUBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00832301, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001219.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RUBY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +0.51% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

RUBY (RUBY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.84K
$ 17.84K$ 17.84K

--
----

$ 17.84K
$ 17.84K$ 17.84K

998.36M
998.36M 998.36M

998,357,772.726601
998,357,772.726601 998,357,772.726601

RUBY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.84K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RUBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.36M ja sen kokonaistarjonta on 998357772.726601. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.84K.

RUBY (RUBY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana RUBY – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana RUBY – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000034751.
Viimeisten 60 päivän aikana RUBY – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000031854.
Viimeisten 90 päivän aikana RUBY – USD -hinnan muutos oli $ -0.000003107875137252483.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0000034751-19.44%
60 päivää$ +0.0000031854+17.83%
90 päivää$ -0.000003107875137252483-14.81%

Mikä on RUBY (RUBY)

This is a community memecoin about Ruby the goat from Peanuts freedom farm irl. Ruby's mission is to spread awareness of the Pnut tradegy and keep the spirit alive and help raise money for the farm to protect more animals, whilst having fun making memes and trading the coin also ofcourse. we are a project of a story shared all over the world by the news. we aim for this story to live on and turn into a positive rather than a negative.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

RUBY (RUBY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

RUBY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon RUBY (RUBY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko RUBY (RUBY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita RUBY-rahakkeelle.

Tarkista RUBY-rahakkeen hintaennuste nyt!

RUBY paikallisiin valuuttoihin

RUBY (RUBY) -rahakkeen tokenomiikka

RUBY (RUBY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RUBY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”RUBY (RUBY)”

Paljonko RUBY (RUBY) on arvoltaan tänään?
RUBY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001787 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RUBY-USD-parin nykyinen hinta?
RUBY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001787. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on RUBY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RUBY markkina-arvo on $ 17.84K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RUBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RUBY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 998.36M USD.
Mikä oli RUBY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RUBY saavutti ATH-hinnaksi 0.00832301 USD.
Mikä oli RUBY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RUBY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001219 USD.
Mikä on RUBY-rahakkeen treidausvolyymi?
RUBY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RUBY tänä vuonna korkeammalle?
RUBY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RUBY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:34:33 (UTC+8)

RUBY (RUBY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.