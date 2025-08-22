Lisätietoja ROA-rahakkeesta

ROA-rahakkeen hintatiedot

ROA-rahakkeen valkoinen paperi

ROA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ROA-rahakkeen tokenomiikka

ROA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ROACORE-logo

ROACORE – hinta (ROA)

Ei listattu

1ROA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00991458
$0.00991458$0.00991458
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen ROACORE (ROA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:12:26 (UTC+8)

ROACORE (ROA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00984761
$ 0.00984761$ 0.00984761
24 h:n matalin
$ 0.01001869
$ 0.01001869$ 0.01001869
24 h:n korkein

$ 0.00984761
$ 0.00984761$ 0.00984761

$ 0.01001869
$ 0.01001869$ 0.01001869

$ 4.01
$ 4.01$ 4.01

$ 0.00836887
$ 0.00836887$ 0.00836887

+0.32%

-0.40%

-4.66%

-4.66%

ROACORE (ROA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00991458. Viimeisen 24 tunnin aikana ROA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00984761 ja korkeimmillaan $ 0.01001869 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ROA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.01, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00836887.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ROA on muuttunut +0.32% viimeisen tunnin aikana, -0.40% 24 tunnin aikana ja -4.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ROACORE (ROA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.80M
$ 5.80M$ 5.80M

--
----

$ 9.39M
$ 9.39M$ 9.39M

587.00M
587.00M 587.00M

949,999,869.89
949,999,869.89 949,999,869.89

ROACORE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.80M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ROA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 587.00M ja sen kokonaistarjonta on 949999869.89. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.39M.

ROACORE (ROA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ROACORE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana ROACORE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009816584.
Viimeisten 60 päivän aikana ROACORE – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007131517.
Viimeisten 90 päivän aikana ROACORE – USD -hinnan muutos oli $ -0.001145886489626818.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.40%
30 päivää$ -0.0009816584-9.90%
60 päivää$ -0.0007131517-7.19%
90 päivää$ -0.001145886489626818-10.36%

Mikä on ROACORE (ROA)

The direction of NFT that Project ROALAND is aiming for is to build a unique ecosystem for along with the vitalization of a safe and transparent market for content creators and consumers. The project aims to provide consumers with a safe and high-quality NFT consumption market by encouraging content creators to issue NFTs voluntarily and actively supporting the formation of independent content bases. We present the highest standards and goals for our Art Tech Platform, where users and consumers can benefit from acquiring and owning tokens by linking self-content production, and real asset services within the ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ROACORE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ROACORE (ROA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ROACORE (ROA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ROACORE-rahakkeelle.

Tarkista ROACORE-rahakkeen hintaennuste nyt!

ROA paikallisiin valuuttoihin

ROACORE (ROA) -rahakkeen tokenomiikka

ROACORE (ROA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ROA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ROACORE (ROA)”

Paljonko ROACORE (ROA) on arvoltaan tänään?
ROA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00991458 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ROA-USD-parin nykyinen hinta?
ROA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00991458. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ROACORE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ROA markkina-arvo on $ 5.80M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ROA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ROA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 587.00M USD.
Mikä oli ROA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ROA saavutti ATH-hinnaksi 4.01 USD.
Mikä oli ROA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ROA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00836887 USD.
Mikä on ROA-rahakkeen treidausvolyymi?
ROA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ROA tänä vuonna korkeammalle?
ROA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ROA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:12:26 (UTC+8)

ROACORE (ROA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.