Rewardable – hinta (REWARD)

Ei listattu

1REWARD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00034192
$0.00034192$0.00034192
+238.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Rewardable (REWARD) -hintakaavio
Rewardable (REWARD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.611392
$ 0.611392$ 0.611392

$ 0
$ 0$ 0

-14.59%

+238.18%

+2,368.30%

+2,368.30%

Rewardable (REWARD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana REWARD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REWARD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.611392, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REWARD on muuttunut -14.59% viimeisen tunnin aikana, +238.18% 24 tunnin aikana ja +2,368.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Rewardable (REWARD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 45.33K
$ 45.33K$ 45.33K

--
----

$ 182.94K
$ 182.94K$ 182.94K

247.79M
247.79M 247.79M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Rewardable-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 45.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. REWARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 247.79M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 182.94K.

Rewardable (REWARD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Rewardable – USD -hinta muuttui $ +0.00024081.
Viimeisten 30 päivän aikana Rewardable – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Rewardable – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Rewardable – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00024081+238.18%
30 päivää$ 0+2,013.41%
60 päivää$ 0+2,472.45%
90 päivää$ 0--

Mikä on Rewardable (REWARD)

Rewardable is an AI-driven, task-to-earn platform designed to connect verified users with Web3 brands seeking authentic engagement. The platform allows individuals to earn money by completing online tasks such as social media engagement, surveys, content creation, and beta testing. Each task is rewarded with the platform's native utility token, $REWARD, which users can earn, stake, and use for transactions within the ecosystem. Built on Base and enabled by LayerZero for omnichain functionality, the platform ensures a seamless and secure experience across blockchain networks. Rewardable emphasizes transparency, trust, and authenticity, using its proprietary IDscore reputation system to evaluate user credibility based on task performance, social media verification, and wallet activity. The $REWARD token, an ERC-20 OFT (Omnichain Fungible Token), incorporates a deflationary mechanism, where a portion of task-based platform fees is burned, reducing the circulating supply and driving long-term value. Rewardable aims to empower users to actively participate in the Web3 economy while helping brands achieve meaningful growth and engagement.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Rewardable (REWARD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Rewardable-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Rewardable (REWARD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rewardable (REWARD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rewardable-rahakkeelle.

Tarkista Rewardable-rahakkeen hintaennuste nyt!

REWARD paikallisiin valuuttoihin

Rewardable (REWARD) -rahakkeen tokenomiikka

Rewardable (REWARD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REWARD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Rewardable (REWARD)”

Paljonko Rewardable (REWARD) on arvoltaan tänään?
REWARD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REWARD-USD-parin nykyinen hinta?
REWARD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Rewardable-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REWARD markkina-arvo on $ 45.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REWARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REWARD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 247.79M USD.
Mikä oli REWARD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REWARD saavutti ATH-hinnaksi 0.611392 USD.
Mikä oli REWARD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REWARD-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on REWARD-rahakkeen treidausvolyymi?
REWARD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko REWARD tänä vuonna korkeammalle?
REWARD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REWARD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.