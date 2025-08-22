Lisätietoja RAZOR-rahakkeesta

RAZOR-rahakkeen hintatiedot

RAZOR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

RAZOR-rahakkeen tokenomiikka

RAZOR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Razor Network-logo

Razor Network – hinta (RAZOR)

Ei listattu

1RAZOR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00039459
$0.00039459$0.00039459
+18.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Razor Network (RAZOR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:36:11 (UTC+8)

Razor Network (RAZOR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.978539
$ 0.978539$ 0.978539

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+18.43%

-1.30%

-1.30%

Razor Network (RAZOR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana RAZOR on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RAZOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.978539, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RAZOR on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, +18.43% 24 tunnin aikana ja -1.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Razor Network (RAZOR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 221.44K
$ 221.44K$ 221.44K

--
----

$ 394.60K
$ 394.60K$ 394.60K

561.19M
561.19M 561.19M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Razor Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 221.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. RAZOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 561.19M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 394.60K.

Razor Network (RAZOR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Razor Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Razor Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Razor Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Razor Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+18.43%
30 päivää$ 0+19.32%
60 päivää$ 0+18.83%
90 päivää$ 0--

Mikä on Razor Network (RAZOR)

Razor Network is a decentralized oracle network, which connects smart contracts with real-world off-chain data in a fast, robust and secure way. The core of Razor Network is a set of smart contracts that can run on any Ethereum compatible blockchain. Razor network is blockchain agnostic and will be integrated with multiple blockchains.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Razor Network (RAZOR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Razor Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Razor Network (RAZOR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Razor Network (RAZOR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Razor Network-rahakkeelle.

Tarkista Razor Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

RAZOR paikallisiin valuuttoihin

Razor Network (RAZOR) -rahakkeen tokenomiikka

Razor Network (RAZOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RAZOR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Razor Network (RAZOR)”

Paljonko Razor Network (RAZOR) on arvoltaan tänään?
RAZOR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RAZOR-USD-parin nykyinen hinta?
RAZOR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Razor Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RAZOR markkina-arvo on $ 221.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RAZOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RAZOR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 561.19M USD.
Mikä oli RAZOR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RAZOR saavutti ATH-hinnaksi 0.978539 USD.
Mikä oli RAZOR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RAZOR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on RAZOR-rahakkeen treidausvolyymi?
RAZOR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko RAZOR tänä vuonna korkeammalle?
RAZOR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RAZOR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:36:11 (UTC+8)

Razor Network (RAZOR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.