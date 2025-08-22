QANplatform – hinta (QANX)
QANplatform (QANX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03426681. Viimeisen 24 tunnin aikana QANX on vaihdellut alimmillaan $ 0.03349796 ja korkeimmillaan $ 0.03495925 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. QANX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.203412, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00011724.
Lyhyen aikavälin tuloksissa QANX on muuttunut -0.13% viimeisen tunnin aikana, -1.67% 24 tunnin aikana ja -0.79% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
QANplatform-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 58.26M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. QANX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.70B ja sen kokonaistarjonta on 2099550000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 71.95M.
Tämän päivän aikana QANplatform – USD -hinta muuttui $ -0.00058493113766588.
Viimeisten 30 päivän aikana QANplatform – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013435467.
Viimeisten 60 päivän aikana QANplatform – USD -hinnan muutos oli $ +0.0203999743.
Viimeisten 90 päivän aikana QANplatform – USD -hinnan muutos oli $ +0.007575925664470658.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00058493113766588
|-1.67%
|30 päivää
|$ +0.0013435467
|+3.92%
|60 päivää
|$ +0.0203999743
|+59.53%
|90 päivää
|$ +0.007575925664470658
|+28.38%
What Is QANplatform (QANX)? QANplatform, the quantum-resistant hybrid blockchain platform enables developers and enterprises to rapidly build software applications like DApps or DeFi and run business processes on blockchain. A blockchain platform, like QANplatform is the basic infrastructure of all blockchain projects and applications. It is like the operating system on a computer. The whole ecosystem can only build and work on top of it. Connect it with real-world data, run automated smart contracts, build decentralized applications (DApps). According to HFS Research excerpt for IBM: Enterprise blockchain adoption is going through a “90-9-1” adoption challenge. 90% of companies are still trying to internalize the concept and its relevant impact. 9% of enterprises that identified relevant use cases are struggling to start with their PoCs and pilots. The 1% of enterprises that have successful pilots are challenged with scalability to a production-grade environment. To achieve blockchain mass adoption Qanplatform focused on these challenges. They built a lot of automation and integration to help freelance developers, blockchain development companies and enterprises start their blockchain PoCs (Proof-of-Concept) as fast as possible. It takes less than 5 minutes to deploy the QAN private blockchain to a preferred cloud platform and start building on it. Who Are the Founders of QANplatform ? Johann Polecsak, QAN's Chief Technology Officer is also an economist. He along with the Business Development team pursues the way to make QAN as appealing as possible. In the end all what matters is market share. His laser focus lights in the single direction of eliminating any obstacles which could come up as a reason not to implement Blockchain technology, making QAN the only sane choice to work with. Endre Abraham (Silur), QAN's Head of Cryptology contributed to several blockchain projects like Ethereum, Zcash, or Monero. Gaining such an extensive experience could only lead him in one direction: Building a blockchain which solves the pain points of the existing mainstream ones. What Makes QANplatform Unique? QANplatform solves the problems enterprises and developers face when using currently available blockchain by building a platform from scratch that does not require them to make compromises: - Hybrid blockchain platform - 80% faster implementation than other blockchains - Lowest hardware and energy requirements on the market - Predictable data transaction prices for public blockchains - Enterprise-ready transaction speed - Quantum-resistant security The experienced team behind QANplatform worked in companies and projects like IBM, Telekom, Uber, Bitcoin.com, Ethereum, Monero, Zcash...
Kuinka paljon QANplatform (QANX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko QANplatform (QANX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita QANplatform-rahakkeelle.
Tarkista QANplatform-rahakkeen hintaennuste nyt!
QANplatform (QANX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää QANX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
