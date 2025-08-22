Lisätietoja PUGG-rahakkeesta

PUGG-rahakkeen hintatiedot

PUGG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PUGG-rahakkeen tokenomiikka

PUGG-rahakkeen hintaennuste

Pugg-logo

Pugg – hinta (PUGG)

Ei listattu

1PUGG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015606
$0.00015606$0.00015606
+1.80%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
Reaaliaikainen Pugg (PUGG) -hintakaavio
Pugg (PUGG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00275578
$ 0.00275578$ 0.00275578

$ 0
$ 0$ 0

+0.64%

+1.81%

-14.72%

-14.72%

Pugg (PUGG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PUGG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PUGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00275578, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PUGG on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, +1.81% 24 tunnin aikana ja -14.72% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pugg (PUGG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 154.76K
$ 154.76K$ 154.76K

--
----

$ 154.76K
$ 154.76K$ 154.76K

999.99M
999.99M 999.99M

999,989,936.865111
999,989,936.865111 999,989,936.865111

Pugg-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 154.76K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PUGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999989936.865111. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 154.76K.

Pugg (PUGG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pugg – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pugg – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pugg – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pugg – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.81%
30 päivää$ 0+6.86%
60 päivää$ 0+19.68%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pugg (PUGG)

THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS $PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe $PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Pugg (PUGG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pugg-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pugg (PUGG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pugg (PUGG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pugg-rahakkeelle.

Tarkista Pugg-rahakkeen hintaennuste nyt!

PUGG paikallisiin valuuttoihin

Pugg (PUGG) -rahakkeen tokenomiikka

Pugg (PUGG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PUGG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pugg (PUGG)”

Paljonko Pugg (PUGG) on arvoltaan tänään?
PUGG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PUGG-USD-parin nykyinen hinta?
PUGG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pugg-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PUGG markkina-arvo on $ 154.76K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PUGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PUGG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli PUGG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PUGG saavutti ATH-hinnaksi 0.00275578 USD.
Mikä oli PUGG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PUGG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PUGG-rahakkeen treidausvolyymi?
PUGG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PUGG tänä vuonna korkeammalle?
PUGG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PUGG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
