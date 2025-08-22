Lisätietoja PMON-rahakkeesta

PMON-rahakkeen hintatiedot

PMON-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PMON-rahakkeen tokenomiikka

PMON-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Protocol Monsters-logo

Protocol Monsters – hinta (PMON)

Ei listattu

1PMON - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.070829
$0.070829$0.070829
-0.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Protocol Monsters (PMON) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:16:49 (UTC+8)

Protocol Monsters (PMON) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.069761
$ 0.069761$ 0.069761
24 h:n matalin
$ 0.071967
$ 0.071967$ 0.071967
24 h:n korkein

$ 0.069761
$ 0.069761$ 0.069761

$ 0.071967
$ 0.071967$ 0.071967

$ 62.1
$ 62.1$ 62.1

$ 0.02767553
$ 0.02767553$ 0.02767553

-0.09%

-0.40%

-7.03%

-7.03%

Protocol Monsters (PMON) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.070831. Viimeisen 24 tunnin aikana PMON on vaihdellut alimmillaan $ 0.069761 ja korkeimmillaan $ 0.071967 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PMON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 62.1, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02767553.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PMON on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, -0.40% 24 tunnin aikana ja -7.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Protocol Monsters (PMON) -rahakkeen markkinatiedot

$ 414.60K
$ 414.60K$ 414.60K

--
----

$ 615.08K
$ 615.08K$ 615.08K

5.85M
5.85M 5.85M

8,684,404.66368
8,684,404.66368 8,684,404.66368

Protocol Monsters-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 414.60K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PMON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.85M ja sen kokonaistarjonta on 8684404.66368. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 615.08K.

Protocol Monsters (PMON) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Protocol Monsters – USD -hinta muuttui $ -0.0002854029843315.
Viimeisten 30 päivän aikana Protocol Monsters – USD -hinnan muutos oli $ +0.0073115016.
Viimeisten 60 päivän aikana Protocol Monsters – USD -hinnan muutos oli $ +0.0449769271.
Viimeisten 90 päivän aikana Protocol Monsters – USD -hinnan muutos oli $ +0.0164802808524029.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002854029843315-0.40%
30 päivää$ +0.0073115016+10.32%
60 päivää$ +0.0449769271+63.50%
90 päivää$ +0.0164802808524029+30.32%

Mikä on Protocol Monsters (PMON)

Collect Ultra-Rare & Beautifully Animated Digital Monsters. Open #NFT booster packs with $PMON 🐲

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Protocol Monsters (PMON) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Protocol Monsters-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Protocol Monsters (PMON) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Protocol Monsters (PMON) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Protocol Monsters-rahakkeelle.

Tarkista Protocol Monsters-rahakkeen hintaennuste nyt!

PMON paikallisiin valuuttoihin

Protocol Monsters (PMON) -rahakkeen tokenomiikka

Protocol Monsters (PMON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PMON-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Protocol Monsters (PMON)”

Paljonko Protocol Monsters (PMON) on arvoltaan tänään?
PMON-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.070831 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PMON-USD-parin nykyinen hinta?
PMON -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.070831. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Protocol Monsters-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PMON markkina-arvo on $ 414.60K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PMON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PMON-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.85M USD.
Mikä oli PMON-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PMON saavutti ATH-hinnaksi 62.1 USD.
Mikä oli PMON-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PMON-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02767553 USD.
Mikä on PMON-rahakkeen treidausvolyymi?
PMON-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PMON tänä vuonna korkeammalle?
PMON saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PMON-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:16:49 (UTC+8)

Protocol Monsters (PMON) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.