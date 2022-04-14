Project Plutus (PPCOIN) -rahakkeen tokenomiikka
Project Plutus (PPCOIN) -rahakkeen tiedot
Project Plutus aims to revolutionize decentralized finance by leveraging artificial intelligence to simplify trading and portfolio management. It seeks to democratize wealth creation, removing the complexity of manual trading through personalized, autonomous AI agents. These agents execute advanced strategies like portfolio rebalancing and profit-taking, enabling users to achieve financial freedom effortlessly.
Key components of the project include:
AI-Powered Trading Agents: Customized to user preferences, these agents autonomously execute trades, adapt to market trends, and optimize wealth creation. On-Chain Portfolio Management: Offering a seamless dashboard for tracking and managing tokens, NFTs, and Solana holdings. $PPCOIN Token Utility: A utility token for accessing exclusive features, with mechanisms like buy-and-burn to enhance value over time. NFT Integration: Future access to AI agents will be tied to tiered NFTs, providing various benefits within the ecosystem. Participation in Solana AI Hackathon: The project is positioned as a pioneering AI trading solution on Solana, targeting significant visibility and validation. The vision is to make trading accessible and efficient for all types of traders, from beginners to professionals, through cutting-edge AI solutions and intuitive design.
Project Plutus (PPCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Project Plutus (PPCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Project Plutus (PPCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Project Plutus (PPCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PPCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PPCOIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.