Predict Crypto (PREAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Predict Crypto (PREAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Predict Crypto (PREAI) -rahakkeen tiedot

Removing all of the OLD insights and traditions from the NEW market. Did you know the #1 most used tool in crypto is the Fear & Greed Index? Did you know it was made by CNN in 2012...

We're going to be laying the foundation for new market insights and market making. Leading the way ourselves and giving all of our profits back to our holders whilst we develop our technology

Virallinen verkkosivusto:
https://predictingai.info/
Valkoinen paperi:
https://predictingai.info/data/PredictAI%20Pitch%20Deck.pdf

Predict Crypto (PREAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Predict Crypto (PREAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 45.22K
$ 45.22K$ 45.22K
Kokonaistarjonta:
$ 8.50B
$ 8.50B$ 8.50B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 8.50B
$ 8.50B$ 8.50B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 45.22K
$ 45.22K$ 45.22K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00212446
$ 0.00212446$ 0.00212446
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000179
$ 0.00000179$ 0.00000179
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Predict Crypto (PREAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Predict Crypto (PREAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PREAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PREAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PREAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PREAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PREAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PREAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PREAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.