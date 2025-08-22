Lisätietoja SN52-rahakkeesta

Precog – hinta (SN52)

Ei listattu

1SN52 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.7327
$0.7327$0.7327
-3.60%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Precog (SN52) -hintakaavio
Precog (SN52) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.731076
$ 0.731076$ 0.731076
24 h:n matalin
$ 0.762885
$ 0.762885$ 0.762885
24 h:n korkein

$ 0.731076
$ 0.731076$ 0.731076

$ 0.762885
$ 0.762885$ 0.762885

$ 3.06
$ 3.06$ 3.06

$ 0.731076
$ 0.731076$ 0.731076

-0.00%

-3.61%

-15.47%

-15.47%

Precog (SN52) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.7327. Viimeisen 24 tunnin aikana SN52 on vaihdellut alimmillaan $ 0.731076 ja korkeimmillaan $ 0.762885 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SN52-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.06, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.731076.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SN52 on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -3.61% 24 tunnin aikana ja -15.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Precog (SN52) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

--
----

$ 1.53M
$ 1.53M$ 1.53M

2.09M
2.09M 2.09M

2,092,145.325830684
2,092,145.325830684 2,092,145.325830684

Precog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.53M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SN52-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.09M ja sen kokonaistarjonta on 2092145.325830684. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.53M.

Precog (SN52) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Precog – USD -hinta muuttui $ -0.0274742561155937.
Viimeisten 30 päivän aikana Precog – USD -hinnan muutos oli $ -0.3146182293.
Viimeisten 60 päivän aikana Precog – USD -hinnan muutos oli $ -0.3816583011.
Viimeisten 90 päivän aikana Precog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0274742561155937-3.61%
30 päivää$ -0.3146182293-42.93%
60 päivää$ -0.3816583011-52.08%
90 päivää$ 0--

Mikä on Precog (SN52)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Precog (SN52) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Precog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Precog (SN52) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Precog (SN52) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Precog-rahakkeelle.

Tarkista Precog-rahakkeen hintaennuste nyt!

SN52 paikallisiin valuuttoihin

Precog (SN52) -rahakkeen tokenomiikka

Precog (SN52) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SN52-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Precog (SN52)”

Paljonko Precog (SN52) on arvoltaan tänään?
SN52-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.7327 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SN52-USD-parin nykyinen hinta?
SN52 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.7327. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Precog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SN52 markkina-arvo on $ 1.53M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SN52-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SN52-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.09M USD.
Mikä oli SN52-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SN52 saavutti ATH-hinnaksi 3.06 USD.
Mikä oli SN52-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SN52-rahakkeen ATL-hinta oli 0.731076 USD.
Mikä on SN52-rahakkeen treidausvolyymi?
SN52-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SN52 tänä vuonna korkeammalle?
SN52 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SN52-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Precog (SN52) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

