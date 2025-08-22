PLAYFUN – hinta (PLAYFUN)
PLAYFUN (PLAYFUN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PLAYFUN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLAYFUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PLAYFUN on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -7.93% 24 tunnin aikana ja -23.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PLAYFUN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 623.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PLAYFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 199.88B ja sen kokonaistarjonta on 199879919954.29172. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 623.33K.
Tämän päivän aikana PLAYFUN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PLAYFUN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana PLAYFUN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana PLAYFUN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-7.93%
|30 päivää
|$ 0
|-67.48%
|60 päivää
|$ 0
|-61.49%
|90 päivää
|$ 0
|--
🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning
