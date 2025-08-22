Lisätietoja PLAYFUN-rahakkeesta

PLAYFUN-rahakkeen hintatiedot

PLAYFUN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PLAYFUN-rahakkeen tokenomiikka

PLAYFUN-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

PLAYFUN-logo

PLAYFUN – hinta (PLAYFUN)

Ei listattu

1PLAYFUN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-7.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen PLAYFUN (PLAYFUN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:36:38 (UTC+8)

PLAYFUN (PLAYFUN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-7.93%

-23.49%

-23.49%

PLAYFUN (PLAYFUN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PLAYFUN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLAYFUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PLAYFUN on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -7.93% 24 tunnin aikana ja -23.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PLAYFUN (PLAYFUN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 623.33K
$ 623.33K$ 623.33K

--
----

$ 623.33K
$ 623.33K$ 623.33K

199.88B
199.88B 199.88B

199,879,919,954.29172
199,879,919,954.29172 199,879,919,954.29172

PLAYFUN-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 623.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PLAYFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 199.88B ja sen kokonaistarjonta on 199879919954.29172. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 623.33K.

PLAYFUN (PLAYFUN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PLAYFUN – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PLAYFUN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana PLAYFUN – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana PLAYFUN – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.93%
30 päivää$ 0-67.48%
60 päivää$ 0-61.49%
90 päivää$ 0--

Mikä on PLAYFUN (PLAYFUN)

🎮 PLAYFUN: A "FunFi" Evolution for Web3 Gamers and Communities PLAYFUN is a native token that fuses the spirit of MEME culture with a playable, immersive ecosystem. Built on BSC, it aims to break the boundaries between traditional GameFi and MEME tokens — creating a true on-chain entertainment hub for players and communities alike. In a market saturated with repetitive GameFi models and overhyped MEME coins, PLAYFUN brings a refreshing answer — not another "narrative," but a return to pure fun. The next breakout MEME won’t come from hype, but from gameplay. Headquartered in Singapore, our core team hails from Poland, the United States, and Singapore — combining global vision with deep experience in blockchain gaming and community building. This diversity empowers us to deliver a sustainable, engaging, and forward-thinking project. PLAYFUN isn’t just a game — it’s the beginning

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PLAYFUN (PLAYFUN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

PLAYFUN-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PLAYFUN (PLAYFUN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PLAYFUN (PLAYFUN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PLAYFUN-rahakkeelle.

Tarkista PLAYFUN-rahakkeen hintaennuste nyt!

PLAYFUN paikallisiin valuuttoihin

PLAYFUN (PLAYFUN) -rahakkeen tokenomiikka

PLAYFUN (PLAYFUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PLAYFUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PLAYFUN (PLAYFUN)”

Paljonko PLAYFUN (PLAYFUN) on arvoltaan tänään?
PLAYFUN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PLAYFUN-USD-parin nykyinen hinta?
PLAYFUN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PLAYFUN-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PLAYFUN markkina-arvo on $ 623.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PLAYFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PLAYFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 199.88B USD.
Mikä oli PLAYFUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PLAYFUN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli PLAYFUN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PLAYFUN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PLAYFUN-rahakkeen treidausvolyymi?
PLAYFUN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PLAYFUN tänä vuonna korkeammalle?
PLAYFUN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PLAYFUN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:36:38 (UTC+8)

PLAYFUN (PLAYFUN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.